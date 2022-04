Winnica Lidla wprowadza nowości przed świętami wielkanocnymi

Oferta produktów z najnowszego katalogu wiosennego Winnicy Lidla już zagościła na sklepowych półkach. Wybór produktów jest bardzo różnorodny. Tej wiosny sieć postawiła na Nowy Świat, Europę Środkową, jak i propozycje z Włoch, Francji i Niemiec. Nie zabraknie także polskiego akcentu. Oferta obowiązuje od początku miesiąca do 16 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Lidl wprowadził do oferty stacjonarnej nowe wina na wiosnę/fot. mat. prasowe

Nowy Świat zdobywa globalnie coraz większe zainteresowanie konsumentów. Na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej propozycji m.in. z Nowej Zelandii, Australii lub Chile. Przedstawicielem tego ostatniego regionu jest Cabernet Sauvignon, Cigar Box (34,99 zł/0,75 l/1 but.). To ciężkie, czerwone wino powstało z gron Cabernet Sauvignon uprawianych na słonecznych winnicach w Chile. W wyglądzie trunek zwraca uwagę ciemną rubinową barwą. Po chwili napowietrzania, w kieliszku rozpoznać można aromaty śliwki, wiśni, czarnej porzeczki, jeżyn, korzennych przypraw i tytoniu. Wino zdobyło uznanie krytyków oraz rekomendację sommelierów. Można je łączyć z dziczyzną, wołowiną lub serami – np. ze szwajcarskim Gruyère (9,51 zł/ 100 g).

Kolejna propozycja z Chile to Chardonnay „Bicicleta”, Cono Sur (27,99 zł/0,75 l/1 but., przy zakupie 2 butelek 23,99 zł/0,75/1 but.). Jest to młode, wytrawne wino z odmiany Chardonnay. W bukiecie rozpoznać można akcenty ananasa, brzoskwini, gruszki, mango, skórki grejpfruta, imbiru i kwiatów lipy. Producent określa smak wina jako wytrawny, jednak poprzez wyczuwalny posmak słodyczy i charakter aromatów, trunek z powodzeniem sprosta gustom osób lubujących się w winach półwytrawnych.

Kolejna rekomendowana przez sommeliera propozycja to węgierski Tokaji Szamorodni Édes „Amethyst” (19,99 zł/0,5 l/1 but.). Słodki Tokaj został wyprodukowany z winogron częściowo pokrytych szlachetną pleśnią. W bukiecie trunku można wyraźnie rozpoznać aromaty takie jak: dojrzałe jabłko, suszona morela, orzechy laskowe i włoskie, słodka śmietanka, toffi i przypieczona skórka chleba. Wino to stanowi wyborną kompozycję smakową z sernikiem, szarlotką, jak również z sałatkami przyprawionymi imbirem, curry lub szafranem. Doskonale smakuje także z niemieckim serem z orzechami (6,66 zł/ 100 g). Warto dodać, że Tokaj to najstarszy, oficjalnie zaklasyfikowany region winiarski na świecie, wpisany na listę UNESCO. Region położony jest pomiędzy dwoma rzekami tworzącymi idealny mikroklimat do produkcji tego rodzaju wina. Francuski monarcha Ludwik XIV określił to wino jako „Wino królów, król win”.

Wielkanocna oferta win obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidl Polska od początku miesiąca do 16.04 lub do wyczerpania zapasów.