Wine pairing oraz wszelkie inne zagadnienia związane z winem są głównymi tematami rozmowy z Dorotą Wisłą, Key Account Manager w spółce TiM. Razem z naszą ekspertką przygotowaliśmy podcast, w którym potwierdzamy fakty i obalamy mity dotyczące wina.

Publikujemy fakty i obalamy mity na temat wina. / fot. JS

Fakty i mity na temat wina

Wino i pyszne jedzenie stały się bohaterami naszego dzisiejszego podcastu o branży spożywczej. Razem z naszym gościem, Dorotą Wisłą, Key Account Manager w spółce TiM, rozmawiamy na temat wina. Obalamy mity i potwierdzamy fakty. A przede wszystkim odpowiadamy na bardzo ważne pytania: jakie wino łączyć z konkretną potrawą, w jakiej temperaturze serwować wino, ile wcześniej otwierać przed podaniem oraz jak długo może pozostać wino otwarte. Zapraszamy do słuchania!

Z podcastu dowiesz się:

Co to jest wine pairing?

Jakie są zasady dobierania wina do potraw?

Ile wcześniej otwieramy wino przed podaniem?

Jakie kieliszki dobieramy do poszczególnych rodzajów win oraz jak poprawnie trzymać kieliszek?

W jakiej temperaturze podajemy wino?

Jakie wino dobieramy do ryb, drobiu, dań mięsnych i wege?

Zdaniem ekspertki wybierając wino do potrawy, przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na kraj pochodzenia wina i dopasować go do kuchni z tego kraju.

Jest jedna uniwersalna zasada, która zawsze się sprawdza. Jeżeli mamy potrawę w stylu włoskim, szukajmy wina włoskiego, jeśli mamy potrawę z kuchni hiszpańskiej, szukajmy wina hiszpańskiego - powiedziała Dorota Wisła.

W jakiej temperaturze podawać wino?

Białe wino podajemy w temperaturze 10-12 stopni. Z kolei czerwone wino podajemy w temperaturze do 18 stopni.

Wszystkie wina schładzam przed podaniem. Wino po przelaniu do kieliszka i tak się ogrzewa - mówi ekspertka.

Dorota Wisła w rozmowie z nami zwróciła także uwagę na odpowiednio wcześniejsze otwarcie wina przed podaniem.

Jak długo wino może stać po otwarciu?

Jeżeli wino zostaje nam w butelce, to nie jest problem. Na rynku mamy mnóstwo korków próżniowych i pompek, dzięki którym odpompowujemy powietrze i wstawiamy wino do lodówki. Takie wino może stać nawet do tygodnia - powiedziała Dorota Wisła.

Ekspertka w rozmowie z nami wyjaśniała także zasady związane z doborem kieliszków do odpowiedniego wina oraz powiedziała, jak przechowywać wino w domu: które rodzaje win mogą stać na półce, a które trzymamy wyłącznie w pozycji leżącej. Zapraszam do słuchania!