- Każdy producent win szuka czegoś nietypowego, co wyróżni go na tle konkurencji. Wino lodowe doskonale wywiązuje się z takiej roli. Trzeba na nie poczekać rok, dwa, a nawet dłużej – mówi enolog Adam Kiszka, kierownik Winnicy nad Potokiem należącej do Uniwersytetu Jagiellońskiego. To właśnie tutaj, po raz pierwszy w Polsce, wyprodukowano ten wyjątkowy alkohol.

Cały proces produkcji wina lodowego odbywa się w ujemnej temperaturze. Dlatego ten trunek powstaje czasem raz na kilka lat/Fot. Winnica nad Potokiem UJ

Ten rodzaj wina powstaje z zamrożonych w winnicy winogron. Przy odpowiednio niskiej temperaturze woda, która znajduje się w jagodzie zamarza i zamienia się w niewielkie kryształki lodu, które wypełniają przestwory międzykomórkowe. W trakcie tłoczenia tych zmrożonych winogron nie można tej wody uruchomić, ona musi pozostać przy wytłokach. Optymalna temperatura, w której zbierane i wytłaczane są owoce to około – 7 lub -8 stopni Celsjusza. Taka aura musi występować co najmniej przez kilka godzin. Jeśli mróz będzie trwał zbyt krótko winogrona nie osiągną odpowiedniego poziomu cukru. Jego zawartość sprawdza się za pomocą urządzenia zwanego refraktometrem. Co ważne sam proces tłoczenia musi również odbywać się przy minusowej temperaturze, by winogrona nie rozmarzły. To oznacza, że prasa musi być umieszczona na zewnątrz budynków winnicy, najlepiej w ocienionym miejscu, by słońce nie miało do niej dostępu.

Owoce, z których powstaje wino lodowe są zbierane i wytłaczane przy temp. ok - 8 st. Celsjusza/Fot. Winnica nad Potokiem, UJ

Kulisy produkcji wyjątkowego, zimowego wina

Jak wygląda następny etap produkcji tego trunku? Jak długo fermentuje wino lodowe?

Kolejny istotny element tworzenia takiego wina to brak wstępnej obróbki. Owoce razem z szypułkami wędrują do bębna prasy. Sporo czasu w trakcie produkcji tego wina zajmuje czekanie aż uda się wycisnąć pierwszą kroplę, bo przy niskich temperaturach moszcz nie chce lecieć. Gdy już spadną pierwsze krople następuje powolny proces tłoczenia trwający 12 i więcej godzin. Na przykład w ubiegłym roku tłoczyliśmy przy temperaturze – 11 stopni. Ten proces był tak mozolny, że w ciągu kilku godzin z 600 kg winogron uzyskaliśmy zaledwie 20 litrów moszczu.

Takie wino też długo fermentuje: 3, 4 miesiące, a czasem nawet pół roku. Ten proces zachodzi tak powoli, ponieważ drożdże się trochę męczą, nie są przyzwyczajone do tak wysokiego poziomu cukru w owocach. Przykładowo do produkcji zwykłego wina zbieramy winogrona zawierające 20 % cukru. Te przeznaczone do wina lodowego mają ponad 40 %.

Winogrona pod specjalnym nadzorem

Jak zadbać o owoce, by dotrwały do zimy?

Cała sztuka polega na tym, by winogrono zdrowe doczekało do tak późnych zbiorów. Często jesienią mamy nieciekawe warunki pogodowe. Deszcze, wiatry, plucha, a taka aura nie sprzyja dobrej kondycji winogron. Są różne sposoby, by zadbać o dobrą formę owoców. My używamy specjalnej foli ochronnej, którą późną jesienią, jak już liście spadną, okrywamy winogrona.To specjalny perforowany materiał z odpowiednimi otworkami, który pozwala winogronom oddychać i jednocześnie chroni je przed opadami. Jak przychodzi czas zbiorów nacinamy folię i winne grona lecą prosto do skrzynek.

Winogrona otula się specjalną folią, by dotrwały do zimy/Fot.Winnica nad Potokiem, UJ

Winnica nad Dworskim Potokiem pierwsza w Polsce

Pamięta Pan, kiedy po raz pierwszy miał okazję spróbować tego niepowtarzalnego wina stworzonego do początku do końca na mrozie?

Pierwszy raz spotkałem się z takim winem w 2007 roku na szkoleniach organizowanych w szkole winiarskiej w miejscowości Klosterneuburg w Austrii. To miasto jest położone na wzgórzu z którego król Jan III Sobieski wypatrywał wojsk tureckich przed rozpoczęciem słynnej bitwy pod Wiedniem. Było nam bardzo miło, że w takim wyjątkowym miejscu mogliśmy się spotkać i kształcić. Na zajęciach podano nam je do degustacji i wytłumaczono jak wygląda produkcja. Wtedy nawet o tym nie myślałem, że takie wino w niedługim czasie zrobię w Polsce. Warto podkreślić, że w Winnicy nad Dworskim Potokiem w Łazach należącej do Uniwersytetu Jagiellońskiego zaczęliśmy produkcję tego wina jako pierwsi w Polsce.

„In vino veritas”. Oryginalna receptura kontra droga na skróty

Czy jest możliwe uproszczenie procesu produkcji i stworzenie wina lodowego z winogron zamrożonych w chłodni?

Wiele osób pyta nas o to, ale to byłaby droga na skróty. Moglibyśmy co najwyżej stworzyć wino z zamrożonych winogron, a nie wino lodowe. W ten sposób nigdy nie uda się uzyskać tego niepowtarzalnego aromatu płatków róży. Dają go tylko winogrona, które w trakcie mroźnych dni kilkukrotnie zamarzają i odmarzają. Poza tym jaka to jest atrakcja, kiedy rano, o świcie traktory załączają reflektory, a my przy tym świetle zbieramy winogrona. To wyjątkowe przeżycie, którego doświadczamy raz do roku, albo nawet raz na kilka lat Pierwszy raz robiliśmy to wino w 2012 roku, a kolejna szansa, by je wyprodukować pojawiła się dopiero w 2018 roku.

Jak mówi stare łacińskie powiedzenie „in vino veritas”, co oznacza, że w winie jest prawda. W tym przypadku ta maksyma też świetnie się sprawdza. Jeśli ta pozycja ma być naszą chlubą wszystko musi być zrobione zgodnie z zasadami.

Rok, dwa, a nawet dłużej. Ile trzeba poczekać na wino lodowe?

Gdzie można kupić to wyjątkowe, lodowe wino?

Wino jest dostępne w naszym sklepiku działającym przy winiarni.

Ta wyjątkowa pozycja w ofercie z pewnością przyciąga do Waszej winnicy amatorów dobrego wina i świetnie się sprawdza jako skuteczne narzędzie promocyjne.

Każdy producent win szuka czegoś nietypowego, co wyróżni go na tle konkurencji, przyciągnie klientów, a jednocześnie wpłynie pozytywnie na wizerunek winnicy. Wino lodowe doskonale wywiązuje się z takiej roli. Amatorzy wina i nowych smaków, którzy usłyszą o takim trunku przyjeżdżają do nas i chcą koniecznie nabyć wino lodowe. Często musimy ich rozczarować i oznajmiamy, że na to wino trzeba poczekać rok, dwa, albo nawet i dłużej. Wtedy klient, który już nas odwiedził decyduje się na zakup innego produktu. Więc nawet jeśli aktualnie w naszym sklepiku nie ma wina lodowego, świetnie sprawdza się jako skuteczne narzędzie marketingowe i bardzo dobrze wpływa na naszą sprzedaż. Z biznesowego punktu widzenia opłaca się mieć taką pozycję w swojej ofercie.

Wino lodowe można kupić w sklepiku przy Winnicy nad Potokiem, ale trzeba się przygotować na spory wydatek/Fot. Winnica nad Potokiem, UJ

Ile kosztuje wino lodowe?

Powiedzmy na koniec jaka jest cena wina lodowego? To ekskluzywny trunek, który powstaje raz na kilka lat, a sam proces produkcji jest bardzo pracochłonny. Domyślam się, że za butelkę trzeba sporo zapłacić?

Wino jest rozlewane do butelek o pojemności 375 mililitrów. Jest w odpowiedni sposób zapakowane, by mogło spełniać rolę wyjątkowego, oryginalnego prezentu, a kosztuje 190 złotych.

