Chcemy w bardzo przystępnej cenie stworzyć linię win z półki premium. To chyba największa luka, jaką dostrzegamy w rodzimym rynku - mówi nam Bartłomiej Sarecki, prezes zarządu w spółce AWE, będącej producentem wina Prinz Stefan. Ekspert w rozmowie z nami opowiedział o strategii działania spółki oraz ocenił rynek wina w Polsce.

Bartłomiej Sarecki, prezes zarządu w spółce AWE, w rozmowie z nami ocenił m.in. rynek wina w Polsce. / fot. PTWP

Jak zmieniał się rynek wina w Polsce?

Firma AWE działa na polskim rynku wina od ponad 30 lat. Jak przez te lata zmieniała się firma i rynek wina w Polsce?

Nasza firma została założona w 1990 roku, a pierwszą fakturę wystawiła w marcu 1991roku, więc mowa tu nie tylko o zmianie rynku, ale o całym systemie ekonomiczno-gospodarczym w Polsce. Wiąże się z tym niezliczona liczba zmian prawnych, jak również budowa prawie od podstaw rynku winiarskiego w Polsce. My chlubimy się tym, że jesteśmy na rynku od jego zalążka i współpracujemy blisko z Polską Radą Winiarstwa od w zasadzie jej powstania, kiedy nosiła jeszcze nazwę Krajowa Rada Winiarska. Partycypowaliśmy w jej kształtowaniu od samego początku i nadal staramy się to robić. Z takich małych sukcesów tej współpracy mogę nadmienić, iż dzięki naszej inicjatywie i ogromnej pracy Pani Prezes PRW Magdaleny Zielińskiej udało się nam „stworzyć” nową kategorię: win ziołowych. Wcześniej zgodnie z nazewnictwem nasz produkt musiał nosić nazwę, o zgrozo, aromatyzowanego napoju na bazie wina, a takim napojem nie był i nazwa ta bardzo mocno wprowadzała konsumenta w błąd. Dziś dzięki naszej współpracy w Polsce konsumenci mają możliwość odnaleźć na półkach już wina ziołowe.

Tutaj też nadmienię taką ciekawostkę, iż jesteśmy producentem pierwszego w Europie wina z intraktem z konopi pod międzynarodowo brzmiącą marką Wanna Be Cannabie. W mojej ocenie jest to fantastyczny produkt przejściowy dla młodego konsumenta 20-25 lat, którego chcemy przeciągnąć na winiarską stronę od produktów takich jak piwo czy alkohole mocne. Chcemy pokazać polskiemu konsumentowi, że wino nie musi być takie „ą”, „ę”, a może być "cool". Jestem pokoleniem lat 80-tych i wśród moich znajomych wino uważane było za trunek mało atrakcyjny i zdecydowanie przegrywało z wódką czy piwem. Gdziekolwiek idąc do klubu, jak zamawiałem lampkę wina, to niektórzy patrzyli na mnie jak na jakieś zjawisko astronomiczne i tym produktem trochę chcemy to zmienić. Pokazać, że wino może być "lajfstajlowe" i jest absolutnie dla wszystkich!

Wracając do historii firmy i jej początków, to firma AWE ma swoje korzenie we współpracy z firmą austriacką i ta więź jest nadal widoczna w herbie naszej głównej marki Prinz Stefan. Od tych początków ewoluowaliśmy razem z rozwojem preferencji polskiego konsumenta. Kiedyś wystarczyło dobre wino, półki miały bardzo wąską ofertę i cokolwiek, co nie było winem owocowym, zaspokajało potrzeby tych bardziej wybrednych konsumentów. Dziś szczycimy się dużym wachlarzem szczepów winogron i regionów winiarskich w naszej ofercie i ofertę tą stale poszerzamy o nowe oczekiwane przez Polaków kierunki.

Należy pamiętać, iż oprócz swoich własnych marek firma AWE świadczy usługi konfekcjonowania win dla innych firm. W 2015 roku wdrożyliśmy system ISO 22.000. Od tego czasu rok rocznie przechodzimy z powodzeniem audyt zewnętrzny, co pozwala nam doskonalić nasz system jakości, zwiększać efektywność, bezpieczeństwo i przede wszystkim jakość naszych produktów. Dziś oprócz samych konsumentów ufają nam najwięksi dystrybutorzy wina w Polsce, dla których z powodzeniem świadczymy usługi od znalezienia odpowiedniej jakości partnera, który dostarczy najlepszej jakości surowiec w preferowanej przez nich destynacji, następnie koordynujemy całą z tym związaną logistykę, czy to morską kontenerową czy też kołową w cysternach.

Posiadamy nowoczesne laboratorium, które weryfikuje jakość surowców, komponentów do produkcji. Z uwagi na fakt, iż mamy w tym obszarze 30 lat doświadczenia, posiadamy rozmaite kontakty, dzięki którym zarówno kryzys butelczany jak i związany z opakowaniami kartonowymi przeszliśmy w miarę suchą nogą. Co więcej, mamy też swój dział projektowy, więc klient nawet bez pomysłu jak jego marka wina mogłaby wyglądać, może zdać się na nas i zaufać nam, że zrobimy to zgodnie z trendami i oczekiwaniami konsumentów.

Jako firma działamy na rynkach detalicznych, zarówno w kanałach nowoczesnych- nasze produkty znajdziecie już Państwo w sieci sklepów Netto. Aktualnie prowadzimy również rozmowy z kolejnymi sieciami ogólnopolskimi i mam nadzieje, iż efekty tych rozmów konsumenci będą mogli dostrzec już niebawem, kiedy w kolejnych sklepach pojawią się wina z logo Prinz Stefan.

Działamy również w kanale tradycyjnym, na razie bardziej lokalnie na Śląsku i w Małopolsce. Działamy również na rynku HoReCa, B2B, gdzie oferujemy wina personalizowane, które cieszą się coraz większym uznaniem. Nie należy zapominać, że jesteśmy producentem najbardziej uznanej i najstarszej marki win liturgicznych w Polsce Prinz Stefan z charakterystycznymi szatami królewskimi na etykiecie, a nie symbolem konia jak to ma miejsce w przypadku win dla klientów, że to tak ujmę "cywilnych".

Tylko dzięki determinacji, dywersyfikacji naszej oferty, pasji do wina i wysokiej jakości przetrwaliśmy te burzliwe dekady na naszym rynku. Nadal możemy pochwalić się tym, że jesteśmy w 100% rodzinną firmą i mam nadzieje, że długo tak jeszcze zostanie. Nie tak dawno urodził mi się syn, tak więc kolejny sukcesor rodu Sareckich już jest.

Jakie wina najchętniej piją Polacy?

Jak ocenia Pan obecną sytuację na rynku wina w Polsce?

Wina towarzysza ludzkości od zarania dziejów, jednak w naszym kraju klimat i historia zdecydowały, że inne alkohole wiodły prym przez stulecia. Wino to, jak się mawia, napój bogów, szlachetny z wieloma rytuałami tak w produkcji jak i degustacji. Osobiście uważam, że wino to nie przede wszystkim alkohol, a historia naszej cywilizacji. To smak winorośli, gleby, słońca, umiejętności i pasji włożonej w wydobycie duszy z tych wszystkich składników pierwotnych. Wino towarzyszy celebracji ważnych chwil, zarówno tych codziennych - jest częścią spotkań z przyjaciółmi i pijemy je, aby się delektować. Natomiast alkohol jest tylko tłem, a nie celem samym w sobie jak to bywa z napojami wysokoprocentowymi.

Z moich obserwacji wynika, iż my jako kraj się tego wszystkiego uczymy w zawrotnym i zróżnicowanym tempie, więc nasza firma musi sprostać kompleksowym potrzebom zarówno końcowego konsumenta jak i tych, z którymi współpracujemy, aby zapewnić dostęp do naszych win. Sytuacja na naszym rynku wina jest bardzo dynamiczna. Pojawia się wiele innowacji zarówno w produkcji, asortymencie jak i marketingu win. Wymagania polskiego konsumenta są wielkim wyzwaniem. W mojej ocenie w dużej mierze dzieje się tak dlatego, że Polacy coraz częściej podróżują, odwiedzają egzotyczne kraje, również te, które mają bogatą historię winiarską.

Pokolenie moich rodziców nie miało tej możliwości. Oni pamiętają alkohole mocne takie jak wódka czy destylat, piwo i ewentualnie jakieś wina owocowe, lepsze lub gorsze. Wina gronowe to były smaki tego upragnionego zachodu. Dziś, kiedy podróżujemy i świat stał się globalną marką, to wszystko w bardzo szybkim tempie się zmienia. Uważam, iż fakt, że polskie winiarstwo jest jeszcze w "przedszkolu światowego winiarstwa", aczkolwiek z silnymi aspiracjami, konsumenci mają ten luksus, którego nie mają konsumenci z tych tradycyjnie winiarskich krajów.

W Europie zachodniej w takich krajach kojarzonych z winem jak Francja, Włochy czy Hiszpania konsument ma spore utrudnienie, aby w każdym sklepie kupić wina z innych rejonów świata. Ich markety są zdominowane przez krajową produkcję. Z punktu rodzimej gospodarki to jest dobre, takie patriotyczne, ale z punktu widzenia różnorodności oferty, gdzie konsument, aby napić się wina z Chile, Argentyny, Nowej Zelandii czy nawet Macedonii, Węgier czy Austrii, przeciętny Francuz czy Włoch będzie miał z tym trudno, a Polak napije się całego świata, jak tylko wejdzie do swojego lokalnego sklepu, nie mówiąc już o marketach wielkopowierzchniowych.

Spółka AWE inwestuje w wina premium

W jakich kwestiach rynek polski jest podobny, a czym się różni od rynków, gdzie konsumpcja win ma bogatszą historię?

Technologia na globalnym rynku winiarskim przeszła i nadal przechodzi wielką rewolucje, która wpłynęła pozytywnie na efekt końcowy bukietu smakowego wina i efektywność produkcji. Nowe obszary geograficzne, tzw. „nowy świat”, podbiły kubki smakowe globalnego konsumenta, a przy tym zmieniły oczekiwania odnośnie relacji jakości i ceny. I to jest ten globalny efekt, który widzimy również w Polsce.

W Polsce nadal jednak kluczowym determinantem wyboru produktu jest cena, na razie nieznacznej części rodaków, cokolwiek mówią szczepy winiarskiej, czy też rejony, często jeszcze wybór dobrego wina w oczach konsumentów oznacza wyższą cenę. Dlatego jak chcemy się napić z przyjaciółmi, decydujemy się na zakup win do 20zł, a jak chcemy się pokazać w towarzystwie, sięgamy po wina zdecydowanie droższe, a niekoniecznie lepsze, czy odpowiadające naszym podniebieniom.

Nadal spora część naszych rodaków decyduje się na wina półsłodkie, czy nawet słodkie, które w krajach winiarskich są rzadkością zarezerwowaną na część deserową/ poobiednią. My oczywiście w odpowiedzi na preferencje konsumentów też takowe posiadamy, ale wśród naszych marek widzimy zauważalny spadek konsumpcji win półsłodkich czy słodkich na rzecz win półwytrawnych i wytrawnych, co mnie osobiście cieszy i daje sporą satysfakcję, iż mam swój skromny udział w procesie winiarskiego dojrzewania naszego społeczeństwa. Obserwuję to po swoich przyjaciołach, ludziach w przedziale wiekowym do 40 lat. Oni często mają już jakieś swoje ulubione produkty, ale w dużej części nie wiedzą jeszcze, jaki smak stoi za zachodnio brzmiącym Savignon Blanc, a jaki za Chardonnay, czy przyjemniejsze w konsumpcji będzie dla nich Primitivo, czy też chociażby Zweigelt.

Wina wytrawne mają swój bukiet i tak Primitivo może nie być najłatwiejszym wyborem dla konsumenta, który chce się przerzucić z win półsłodkich, ale już ten wspomniany Zweigelt jak najbardziej jest odpowiedni do zanurzenia się w świecie win wytrawnych. Przyjaciołom, znajomym i klientom często powtarzam, iż nasz Prinz Stefan jest super wyborem dla tych, którzy chcą się przestawić na wytrawne smaki i w rzeczywistości większość z nich się zgadza, że są przyjemne, delikatne, nie takie ostre i to pomimo iż ich cukier resztkowy jest na poziomie nawet poniżej 1g, co daje bardzo wysoką wytrawność wina.

Wśród znajomych i klientów widzę tę częstą konsternację i trochę w odpowiedzi na nią planujemy stworzyć całą linię win pod marką Prinz Stefan, która będzie odpowiedzią na to zdezorientowanie. Pracujemy nad wprowadzeniem win z najpopularniejszych rejonów winiarskich, szczepy najbardziej kultowe w najwyższej jakości, a przy tym w cenie dla polskiego konsumenta. Jako, że jesteśmy producentem i mamy swoje zaplecze, mamy tę elastyczność, której nie posiadają firmy czysto handlowe. Mamy kontakty w najlepszych i najbardziej renomowanych winnicach w prawie każdej części globu, dlatego myślę, że pierwsze efekty takiej półki Prinz Stefan z kultowymi szczepami i winiarskimi destynacjami, klienci będą mogli zacząć szukać na półkach swoich sklepów jeszcze w tym roku i bardzo pozytywnie tych konsumentów zaskoczymy.

Dziś klient ma do wyboru albo sklepy specjalistyczne, gdzie wina są bardzo dobre, wyszukane, ale drogie i nie wszędzie takie sklepy są umiejscowione, bądź w marketach, gdzie zazwyczaj na półkach jest spory wybór jednakże większość oferty stanowią winą z poziomu „entry level”, my chcemy w bardzo przystępnej cenie stworzyć linię win z półki premium. To chyba największa luka, jaką dostrzegamy w rodzimym rynku, którą chcemy pokryć.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl