Janusz Palikot, szef Manufaktury piwa, wódki i wina oraz Browaru Tenczynek opowiada o nowych produktach, które wprowadza na rynek – m.in. chipsach Buh i winie z suszem konopnym – i mówi o marketingu, czyli o tym, co porywa dziś ludzi.

Janusz Palikot/ fot. mat. prasowe

Wino i chipsy z konopiami – nowości od Palikota

Co słychać u Palikota? - Zaczynamy teraz import wina. Wchodzimy w tę kategorię. Będą to wina z suszem konopnym – zdradził Janusz Palikot podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapowiedział także, że lada dzień będą one dostępne w sieciach handlowych. Wina będą się nazywać „Winny Buh”.

Janusz Palikot wprowadzi także na rynek chipsy o aromacie konopi, oczywiście pod marką Buh. Jak już pisaliśmy – w planach ma także wprowadzenie na rynek lodów i między innymi „czarnej wody” z aromatami torfu i - oczywiście – konopi.

Jak mówi Janusz Palikot, produkty z suszem konopnym są postrzegane jako podejrzane: - To ma związek z lękiem przed suszem konopnym, mimo że on przecież nie zawiera THC ani żadnych innych [psychoaktywnych – przyp. red] substancji. Wiele firm, prawników się tego boi. Niestety produkujemy je w Hiszpanii, bo w Polsce nie udało nam się znaleźć partnera. Więc koszty transportu są dla nas kluczowe.

- Np. kiedyś było piwo „mocne” różnych marek. I ono stanowiło 30 proc. rynku. Teraz ta tendencja spada. Nie pamiętam konkretnych danych, ale ono jest dużo niżej od innych kategorii - mówi szef browaru Tenczynek.

Palikot o bezalkoholowych alkoholach

Zwiększa się oczywiście sprzedaż piwa bezalkoholowego. Zarówno tego 0,5 proc., jak i 0,0. I to jest chyba najszybciej rosnąca kategoria jeśli chodzi o piwa.Ten trend się pogłębia, mamy nawet wina bezalkoholowe.

Janusz Palikot stwierdził też, że wina bezalkoholowe są gorsze niż piwa bezalkoholowe. W ramach żartu stwierdził, że „nikt jeszcze nie zrobił wódki bezalkoholowej”, co nie jest prawdą.

- Ta tendencja do spadku zawartości alkoholi to jedno. Druga jest do mieszania kategorii. Produkty „ready to drink” w zasadzie nie udawały się przez wszystkie lata. Mieszanie kategorii, trunków to jest odpowiedź na trudności, które powstały. Jest więc spadek konsumpcji alkoholu. A kolejnymi trendami są piwa bezalkoholowe i wpadanie niektórych alkoholi w nisze, co sam trochę robię. Nie ma już lagera, piwa pszenicznego itp.

Jak wspomina Palikot, dziś firmy produkujące alkohole nie mają się dobrze. – Przy tych kosztach. – Jest dużo rzeczy, które dzieją się obok. Wprowadzamy nowe marki, żeby też budować sobie ten zasięg.

Marketing, alkohole i emocje

- Na biznes trzeba patrzeć z różnej strony – mówi Janusz Palikot i dodaje, że jest parę nowych tendencji, które uwypukliły się w tym roku. - My np. wprowadzamy te rzeczy niejako „obok” – po to, żeby wprowadzać sobie możliwości marketingowe, bo w przypadku alkholi mocnych, innych też, jest mały wachlarz komunikacji w porównaniu z produktami bezalkoholowymi. Więc takie poszerzanie.

Janusz Palikot wskazuje też, że dziś nie liczą się za bardzo fakty na temat alkoholu, bo jest oni i tak niezdrowym składnikiem diety. Bardziej liczą się emocje i to, kto tę wódkę zareklamuję. – Gdyby dziś Robert Lewandowski powiedział, że pije Wyjebongo albo czystą wódkę, to nawet czysta zacznie rosnąć z tego powodu. Najważniejsze jest to, że ja czegoś chcę. Nie chcę np.. tego pióra, bo go potrzebuję, ale bo właśnie nim Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Barceloną.

Jednocześnie Janusz Palikot przewiduje, że dobrze będą się miały lokale serwujące niezobowiązujące, szybkie i lekkie dania oraz drinki, z których ludzie mogą szybko i sprawnie skorzystać w drodze – do pracy, na imprezę, spotkanie, gdziekolwiek. – Np. w Kopenhadze jest tego dużo i myślę, że pojawi się to w Polsce w ciągu następnego roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl