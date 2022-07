Wkrótce na rynku pojawi się pierwszy polski rzemieślniczy wermut Dragma

Autor: AK

Data: 07-07-2022, 13:50

Dragma to pierwszy polski rzemieślniczy wermut, czyli wino naturalnie wzmocnione i aromatyzowane składnikami botanicznym. Receptura Dragmy bazuje na najwyższej jakości składnikach: rocznikowych węgierskich winach, ekologicznych ziołach oraz polskim spirytusie.

Wermut Dragma dostępny będzie na rynku od sierpnia/ fot. Shutterstock

Dragma to staropolskie określenie na szczyptę - szczyptę tego i owego, którą dodawano do ówczesnych win, aby poprawić ich smak. Doprawianie win na szeroką skalę spowodowało nawet w XVI wieku wprowadzenie zakazów, zabraniających kupcom tego procederu. Jednak przekorni Polacy niewiele sobie z tego robili i dzięki temu na terenach Rzeczypospolitej sporządzano wermuty niemal 200 lat wcześniej nim zajął się tym Antoni Carpano – Włoch uważany za ojca współczesnych wermutów.

Wermut Dragma - kto za nim stoi?

Receptura Dragmy to swoisty hołd dla tej historii - i przekory, którą wszyscy mamy we krwi. Za jej finalny kształt odpowiada Bogumił Rychlak – wykładowca akademicki i pasjonat dawnych alkoholi, w swoim dorobku posiadający wiele medali i wyróżnień za przepisy absyntów, bitterów, czy likierów. Jest także największym w Polsce kolekcjonerem etykiet wermutów.

Wspólnie z zespołem Dragmy odtworzył dawne receptury, którym nadał nowoczesny, bardziej zniuansowany i zwiewny charakter. Nad finalnym smakiem od strony technologicznej czuwał Balazs Haga, węgierski enolog, który w przeszłości stał na czele słynnych winiarni, takich jak Sauska, czy Bock, a obecnie zajmuje się konwersją winnicy Kristinus na uprawę biodynamiczną. Jego wkład w Dragmę to zdecydowany krok w stronę natury.

Dragma dostępna będzie w dwóch klasycznych dla tego trunku wariantach: białym extra dry, czyli półwytrawnym o mocy 17,0% oraz czerwonym słodkim o mocy 16,0%. W obu wermutach kluczową rolę odgrywają wina. W przypadku białego wermutu bazę stanowi Furmint z uważanego za jeden z najlepszych w historii 2017 roku od niekwestionowanej gwiazdy regionu Tokaj – Jánosa Árvaya. W czerwonym winie podstawę stanowi zaś Cabernet Franc 2018 od Zoltána Günzera z regionu Villany. Tutaj również mamy do czynienia ze znakomitym rocznikiem, a dodatkowo 12-miesięcznym leżakowaniem we francuskiej beczce dębowej, które wnosi do wermutu gładkie garbniki.

Wermut Dragma - gdzie go kupić?

Poza winami w smaku Dragmy odnaleźć będzie można macerowane na zimno dzikie, naturalne zioła i przyprawy korzenne - m.in. kolendrę, tatarak, imbir, goździki czy lukrecję – z których znaczącą część pozyskiwana jest w zrównoważony sposób z dziewiczych terenów Puszczy Białowieskiej. To, co najlepsze w winie i przyprawach w procesie maceracji uwydatnia kapka idealnie ułożonego spirytusu z Pomorza, o łagodnym zapachu i mocy 96,5%.

W przeciwieństwie do rynkowych konkurentów Dragma dosładzana jest cukrem winogronowym, a nie buraczanym lub trzcinowym, nie jest także barwiona karmelem.

Planowana premiera wermutu to przełom lipca i sierpnia. Będzie on dostępny w wiodących koktajlbarach i wybranych sklepach specjalistycznych, a także przez stronę dragma.pl – na której znaleźć można także przekorne, autorskie przepisy na koktajle z Dragmą w rolach głównych.