Wódka Dalkowski zdobyła I miejsce w ogólnopolskim Konkursie Polskich Wódek i Okowit Ziemniaczanych. Doceniono jej smak i jakość. W tym przypadku nie bez znaczenia jest także ponad stuletnia historia marki.

Wódka Dalkowski uznana za najlepszą wódkę ziemniaczaną w ogólnopolskim konkursie/ fot. Alvis Taurēns, Unsplash

Organizatorem Konkursu Polskich Wódek i Okowit Ziemniaczanych był Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego.

Promocja polskich wódek i okowit ziemniaczanych

Ideą plebiscytu jest promowanie polskiej tradycji produkcji wódek i okowit ziemniaczanych, a także nagradzanie ich twórców oraz wyrobów. W konkursie wzięli udział producenci z całego kraju.

W kategorii „wódki ziemniaczane czyste premium” Wódka Dalkowski firmy Henkell Freixenet Polska okazała się bezkonkurencyjna. Czym ujęła jury?

- Ma bardzo przyjemny, słodki, karotkowy zapach, znajdziemy też w aromacie słodki grejpfrut – opisuje Łukasz Gołębiewski, dziennikarz, ekspert w dziedzinie mocnych alkoholi, który był jedną z osób dokonujących oceny smakowej zgłoszonych produktów. - Smak jest intrygująco ziołowy, czujemy tymianek, a także korzenny - kardamon, ziele angielskie, zielony orzech włoski. W finiszu zaskakują mniszek lekarski, oleistość, macierzanka. To ją wyróżnia na rynku – mówi Łukasz Gołębiewski.

Wódki ziemniaczane czy zbożowe?

Jak dodaje dziennikarz, Polska jest dziś potęgą wódek ziemniaczanych, a te są na nowo odkrywane przez konsumentów na całym świecie.

- Coraz więcej marek, coraz więcej jest też pomysłów, jak zaprezentować ziemniaczaną wódkę w nietuzinkowy sposób. Wódki ziemniaczane są lubiane, bo są z natury słodsze, bardziej oleiste, pełniejsze niż wódki zbożowe, dają też wiele możliwości w zależności od odmiany ziemniaka czy czasu zbioru. To fascynujące, że rosnąca pod ziemią bulwa jest niczym szlachetne winogrono, daje tak wiele różnych smaków i aromatów po destylacji! – tłumaczy Łukasz Gołębiewski.

Wódka Dalkowski z historią w tle

Nagrodzona złotym medalem Wódka Dalkowski powstaje na bazie spirytusu ziemniaczanego. Stanowi połączenie mocy tradycyjnej wódki (40%) z aksamitnym smakiem. Wódka jest filtrowana węglem drzewnym, co zapewnia jej jakość i łagodny smak.

- To produkt, który po prostu trzeba mieć na sklepowej półce! – podsumowuje Marta Tyszkowska, Kierownik Marki w firmie Henkell Freixenet Polska.

Wódka Dalkowski to jednak nie tylko jakość, ale i piękna historia w tle. - Trzeba wiedzieć, że historia Wódki Dalkowski nawiązuje do tradycji produkcji alkoholu w dawnej Fabryce Likworów w Poznaniu oraz Fabryce Wódek i Likierów w Toruniu i - tym samym - do działalności mistrza gorzelnictwa – Ludwika Dalkowskiego. Cieszymy się, że z takimi sukcesami udaje się nam kontynuować tę ponad stuletnią historię marki – mówi Marta Tyszkowska.

W skład linii wódek Dalkowski wchodzi także Dalkowski na zielonym pieprzu oraz Dalkowski wiśniowa.

