Wódka podrożeje. Producenci są pod ścianą

Dzisiaj ponad 80 proc. ceny butelki wódki stanowią podatki. A propozycja, którą mamy obecnie w Sejmie, mówi o następnej podwyżce - skomentował projekt podwyżki akcyzy na alkohol Marek Sypek, dyrektor generalny Stock Polska. Jego zdaniem wszyscy producenci alkoholu stoją w przededniu konieczności zwiększenia cen sprzedaży.

Autor: PAP

Data: 25-10-2021, 14:45

Producenci wódki i innych alkoholi są zmuszeni podnieść ceny sprzedaży.; fot. shutterstock.com

W piątek do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przewiduje on podwyższenie akcyzy na alkohol o 10 proc. w 2022 r. W latach 2023-2027 akcyza na wyroby alkoholowe ma rosnąć o 5 proc. co roku, a stawka kwotowa akcyzy na papierosy będzie wzrastać o 10 proc. rocznie. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry, wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia i tzw. wyroby nowatorskie.

Cena wódki a akcyza

Jak stwierdził dyrektor generalny Stock Polska, Marek Sypek, dzisiaj ponad 80 proc. ceny butelki wódki stanowią podatki. "A propozycja, którą mamy obecnie w Sejmie, mówi o następnej podwyżce" - dodał.

Sypek podkreślił, "że w 2019 roku mieliśmy podwyżkę akcyzy dla wszystkich graczy produkujących alkohol w Polsce, a następnie w 2020 mieliśmy tak zwaną ustawę prozdrowotną, która miała zmienić formę konsumpcji alkoholu". "Teraz jesteśmy w przededniu następnej podwyżki. Dzisiaj mamy propozycję 10 proc. podwyżki akcyzy i następnie przez pięć lat 5 proc. rokrocznie. Musimy być jednak świadomi tego, że presja inflacyjna, bo jak wiemy 5,8 proc. inflacja za wrzesień stanowi tylko frakcję tych kosztów, które my faktycznie będziemy musieli ponieść jako producenci" - powiedział.

Wyższe ceny wódki

Według niego, "tak naprawdę wszyscy producenci alkoholu stoją w przededniu konieczności zwiększenia swoich kosztów, a tym samym cen sprzedaży".