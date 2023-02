Alkohole i używki

Wojna i inflacja. Ceny wódki rosną. Już 50 zł w końcu roku? Ekspert wyjasnia

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 19-02-2023, 09:45

Jeżeli chodzi o alkohol w Polsce, to nie widzę jakichś wielkich zmian. Myślę, że dużo zależy od polityki. Może przed wyborami ceny w końcu pójdą w dół? Ostatecznie cena półlitrowej butelki wódki mogłaby dojść do 40 zł, ale nie wyżej. Pytanie, gdzie jest bariera cenowa dla konsumentów i czy takie ceny zatrzymają sprzedaż, czy nie - mówi Witold Franczak, ekspert ds. alkoholi.

Witold Franczak, ekspert ds. alkoholi/ fot. Shutterstock

Agata Kinasiewicz: Minął rok od kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. Rozmawialiśmy pół roku temu o problemach, które spowodowała wśród producentów alkoholi. Jak podsumowałbyś ten rok?

Witold Franczak: Jeżeli chodzi o alkohol w Polsce, to nie widzę jakichś wielkich zmian. Te zmiany były zauważalne już wcześniej, w czasie pandemii. Oczywiście, jak się patrzy na poszczególne kategorie, to w paru przypadkach było zaskoczenie i duże zmiany. Jeśli chodzi o wódkę, to na pewno zaskoczeniem był, jeszcze pod koniec pandemii, wzrost sprzedaży wódek premium i spadek sprzedaży tzw. małpek.