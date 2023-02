Jeżeli chodzi o alkohol w Polsce, to nie widzę jakichś wielkich zmian. Myślę, że dużo zależy od polityki. Może przed wyborami ceny w końcu pójdą w dół? Ostatecznie cena półlitrowej butelki wódki mogłaby dojść do 40 zł, ale nie wyżej. Pytanie, gdzie jest bariera cenowa dla konsumentów i czy takie ceny zatrzymają sprzedaż, czy nie - mówi Witold Franczak, ekspert ds. alkoholi.

Witold Franczak, ekspert ds. alkoholi/ fot. mat. prasowe

Agata Kinasiewicz: Minął rok od kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. Rozmawialiśmy pół roku temu o problemach, które spowodowała wśród producentów alkoholi. Jak podsumowałbyś ten rok?

Witold Franczak: Jeżeli chodzi o alkohol w Polsce, to nie widzę jakichś wielkich zmian. Te zmiany były zauważalne już wcześniej, w czasie pandemii. Oczywiście, jak się patrzy na poszczególne kategorie, to w paru przypadkach było zaskoczenie i duże zmiany. Jeśli chodzi o wódkę, to na pewno zaskoczeniem był, jeszcze pod koniec pandemii, wzrost sprzedaży wódek premium i spadek sprzedaży tzw. małpek.

Spadek "małpek" jest drastyczny, bo średnio około 30-procentowy, co było do przewidzenia po zmianach legislacyjnych, jakie doprowadziły do drastycznej podwyżki cen w tej kategorii. Wśród ludzi, którzy pracują w biurach, rano wybierają się do pracy, nastąpił spadek porannych zakupów „małpek”. Można zaobserwować zjawisko, że tzw. twardzi konsumenci, którzy preferują mocniejsze alkohole, zamiast „małpek” kupują teraz częściej półlitrowe butelki i piją je np. w 2-3 osoby, żeby wychodziło relatywnie taniej.

Niewątpliwie są małe spadki sprzedaży wódek białych, ale nie kolorowych. Polska jest krajem, gdzie konsumpcja alkoholu mocnego, wódki, jest wysoka. Jesteśmy tutaj niestety w czołówce Europy. To są dość niechlubne statystyki. Dlatego walka z dostępnością alkoholu będzie priorytetem dla każdego rządu. Mamy w Europie chyba najwięcej punktów sprzedaży alkoholu, jego dostępność jest bardzo duża.

Liczba sklepów z alkoholem spadnie?

Praktycznie na każdym rogu można kupić alkohol, czasami w sklepach oddalonych od siebie zaledwie o kilka metrów.

Tak, dlatego ograniczenie zbyt łatwego dostępu do alkoholu powinno być priorytetem, jestem tego pewien. Nie wiem, który rząd odważy się taką walkę podjąć, ale z tego, co wiem i czytam, np. w dokumentach sejmowych, to jest to kwestia najbliższej przyszłości.

Póki co, alkohole drożeją i są tego dwa powody. Pierwszy to jest mocna podwyżka cen materiałów suchych – czyli butelek, szkła, etykiet, kapsli i logistyki. Drugi powód to skłonność społeczeństwa do oszczędzania. Przyszłość nie jest do końca pewna i ludzie zaczynają oszczędzać. A na czym można zacząć oszczędzać? Oczywiście na alkoholu. Ceny, które mamy w Polsce na półkach, zaczęły być barierą dla siły nabywczej przeciętnego Polaka.

A sklepy, które zakontraktowały alkohole przed podwyżką akcyzy, trzymają jeszcze stałe ceny. Nie dotyczy to wina i piwa, bo nikt nie towaruje tych produktów wcześniej. Przy wódce może nie, ale przy winie i piwie bariera cenowa już zadziałała i będzie działać. Musimy poczekać do kwietnia i wtedy stanie się jasne, czy tendencja do malejącej konsumpcji alkoholu jest już stała, czy tylko przejściowa.

Czyli czekamy do kwartalnych wyników?

Tak. Dlatego, że nawet jeśli sieci i magazyny zatowarowały się w grudniu, przed podwyżką akcyzy, to kiedyś ten towar się skończy. Myślę, że to będzie właśnie marzec-kwiecień.

50 zł za pół litra wódki - czy to możliwe?

Co myślisz o takim twierdzeniu, że z powodu wzrostu akcyzy i cen surowców, półlitrowa butelka wódki będzie kosztować 50 zł?

Myślę, że jest to niemożliwe. Jest to taki poziom ceny, że średnie krajowe zarobki musiałyby być dwukrotnie wyższe, a nie zanosi się na to. Myślę, że ten rok będzie ciekawy, będzie pewnie jednym z ciekawszych w branży od kilkudziesięciu lat.

Sądzę, że ceny będą powoli spadały. To widać np. przy cenach oleju, masła. Ostatnio widziałem te towary w jednej z sieci handlowych - ceny dwa razy niższe niż jeszcze w ubiegłym roku. Jestem właśnie po rozmowach z producentami butelek i dwóch z nich powiedziało mi, że przy spadku cen gazu – na rynku światowym te ceny teraz spadają, więc ceny szkła też będą spadać. Podobno od marca, kwietnia, ma także zacząć spadać inflacja. Zobaczymy. Podsumowując - wydaje mi się, że ceny alkoholu nie powinny już rosnąć, a nawet mogą zacząć spadać.

Ceny ropy na rynkach światowych też idą w dół, ale ceny na stacjach benzynowych – nie bardzo. Może w przypadku alkoholi będzie tak samo?

Myślę, że tutaj dużo zależy od polityki. Może przed wyborami ceny w końcu pójdą w dół? Jeśli chodzi o alkohol, ostatecznie cena półlitrowej butelki wódki mogłaby dojść do 40 zł, ale nie wyżej. Pytanie, gdzie jest bariera cenowa dla konsumentów i czy takie ceny zatrzymają sprzedaż, czy nie.

Drożyzna i szara strefa

Jeśli ktoś pójdzie na zakupy i będzie w stanie je zrobić za 50 zł, to raczej nie wyda kolejnych 50 zł na wódkę.

I nie kupi jej. Kiedy mówimy o wódce, to trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedno – szarą strefę, która na pewno to wykorzysta.

Tylko nigdy nie wiadomo, co tam się kupi.

Ale tzw. twardzi konsumenci nie patrzą na to. Dla nich jest ważna cena. Ten, który potrzebuje codziennie się napić zwraca uwagę jedynie na cenę. Pamiętam, że w latach 90. przed obniżeniem akcyzy szara strefa stanowiła ok. 30 procent konsumowanego alkoholu i to była tragedia.

Lepiej byłoby do tych czasów nie wracać…

Dlatego mam nadzieję, że sytuacja jest monitorowana przez PARPA, rząd, żeby do tego nie dopuścić. To byłby powrót do stanu, z czym walczyliśmy przez 20 lat.

Porozmawiajmy jeszcze o Ukrainie. Czy jako rynek zaczęliśmy sprowadzać więcej alkoholi z Ukrainy?

Nie, nie ma tutaj żadnego związku z wojną. Sprowadzamy go tyle samo, co do tej pory. Importowaliśmy trochę win, ale naprawdę małe ilość, jakieś śladowe ilości brandy, rynek wódki jest w Polsce symboliczny.

Wina z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii

W okolicach Odessy jest bardzo dużo winnic produkujących dobrej jakości wina.

Tak, w okolicach Odessy oraz przy granicy z Mołdawią są bardzo dobre winnice. Polacy jednak nie zaakceptowali ukraińskiego wina. Mołdawskie – tak. A przecież to jest ten sam region jeśli chodzi o warunki uprawy.

Mołdawskie – tak, gruzińskie także.

Wino gruzińskie jest ewenementem. Jest teraz na nie prawdziwy boom. Chociaż sprzedaż mołdawskich win w ostatnim roku trochę się zatrzymała, gruzińskie cały czas rosną, a ukraińskie się nie przyjęły. Ciekawe, ale tak po prostu jest. Ukraińskie wina po prostu nie są wypromowane, nikt nie kojarzy Ukrainy z winem.

Co dalej?

Przed Ukrainą nowe życie, także nowe podejście do biznesu, marketingu. W tym kraju są wielkie firmy produkujące alkohole, dużo większe niż w Polsce. Ukraina praktycznie do 2014 roku była sfokusowana na Rosję i to głównie na rynek rosyjski trafiały produkowane tam alkohole. Tę chorobę przechodziły wszystkie kraje z byłego bloku sowieckiego. Ale wojna zmieni wszystko, również ukraiński rynek alkoholi.

