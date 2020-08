Wolny Kraft o Miejskich Szlakach Piwnych i powrocie Warszawskiego Festiwalu Piwa (wywiad)

Portalspozywczy.pl: Skąd pomysł na powstanie Miejskich Szlaków Piwnych?

Paweł Leszczyński, prezes Stowarzyszenia Wolny Kraft i współtwórca Warszawskiego Festiwalu Piwa: Chcemy przy dobrym, rzemieślniczym piwie, opowiedzieć ludziom historię naszego miasta. Czasem trudną, czasem tragiczną, niekiedy zabawną i pobudzającą wyobraźnię. Nie pragniemy ortodoksyjnie skupiać się ani na piwie, ani na architekturze (mamy podejście anegdotyczne), jak kogoś temat zainteresuje, to na pewno doczyta. Ale chcemy podzielić się naszym hobby i podpowiedzieć ludziom, jak w fajny sposób, w tych pandemicznych czasach, można połączyć przyjemne z pożytecznym.

Od zawsze pasjonowała mnie historia Warszawy i piwo rzemieślnicze. To umiłowanie historii jest dość powszechne w naszej małej subkulturze. A tak się składa, że współorganizowałem podobne projekty, tj. Warszawski Szlak Piwny, Warsaw Beer Week, Warszawskie Święto Piwa, gdzie ważnym elementem był tzw. multitap crawl, czyli „szwędanie się” między stołecznymi lokalami. Podczas takich spacerów często mówiliśmy o architekturze.

Dużo też, w gronie założycieli Stowarzyszenia Wolny Kraft i z właścicielami lokali, rozmawialiśmy, jak możemy namówić ludzi do aktywności, która nie jest masowa, ale zawiera socjalizujące elementy. Tej zimy jeździłem trochę po krajach Bałtyckich, które zwiedzałem właśnie w ramach takich „Self walking city tour”. Pojedyncze kropki połączyły się w konkretny pomysł: stwórzmy Miejskie Szlaki Piwne!

Na chwilę obecną mamy 5 szlaków piwnych w stolicy. Czy powstaną kolejne?

Co tydzień wypuszczamy nowy, akurat dzisiaj ma premierę szósty – „Grochów się Budzi”. Wiąże się z tym śmieszna historia - mieliśmy już wszystko przygotowane do tego szlaku, kiedy odezwały się do nas grochowskie lokale i zapytały, czy nie chcielibyśmy czegoś takiego stworzyć tak, żeby premiera była właśnie dziś, przed imprezę ogólnodzielnicową pod tym samym tytułem. Idealnie się złożyło, bo choć mieszkałem kiedyś chwilę na Grochowie, to ani ja, ani Piotr Wierzbicki, który wspiera nas swoją wiedzą, nie „czuliśmy” tego miejsca. Z pomocą przyszedł nam Dominik Pucek, właściciel Komisariatu 17, pasjonat lokalnej historii.