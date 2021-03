Wolny Kraft z nową kampanią społeczną "Wiem, kto uwarzył to piwo!"

Kampania rusza we wtorek, 9 marca i potrwa do końca miesiąca. Sklepy specjalistyczne, które biorą udział w akcji, zostały oznaczone specjalnymi naklejkami „Sklep Patronacki” z logiem Wolnego Kraftu. Przygotowano 20 000 ulotek, w których jest wyjaśnione, dlaczego te miejsca są wyjątkowe i zasługują na miano Świątyń Kraftu i tyle samo naklejek z hasłem „Wiem, kto uwarzył to piwo”. Właściciele i pracownicy sklepów nakleją je na krafty, które mają wyjątkową historię, aby sprowokować klientów do rozmowy.

Kampania skierowana jest do osób stawiających swoje pierwsze kroki w świecie piw rzemieślniczych, a także do tych, którzy szukają ciekawego hobby na czas pandemii. Cieszy rosnąca dostępność kraftu i fakt, że w coraz większej liczbie punktów można go kupić, ale zdecydowana większość browarów rzemieślniczych jest w nich po prostu niedostępna.

- Dobra historia pomaga nam docenić degustowane piwo. Jest kolejnym wymiarem, który warto poznać. Nasza organizacja stara się je pokazywać, przygotowując co miesiąc zestaw degustacyjny dla członków stowarzyszenia – Panta Rhei. Zawsze podajemy dokładną informację o piwie i osobie, która je stworzyła. Dziś ten przyjemny obowiązek opowiadania historii spełniać muszą sklepy specjalistyczne, „Świątynie Kraftu”, których właściciele są najlepszymi strażnikami jakości i różnorodności świata piw rzemieślniczych. – mówi Paweł Leszczyński, prezes stowarzyszenia Wolny Kraft i pomysłodawca akcji „Wiem, kto uwarzył to piwo!”.

Kampania „Wiem, kto uwarzył to piwo!” została w całości sfinansowana ze składek członkowskich.