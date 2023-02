„Nie sprzedawaj alkoholu mojemu dziecku” to hasło miejskiej kampanii, które ma ukrócić proceder sprzedawania alkoholu nieletnim we wrocławskich sklepach. Według badań przedstawionych przez wrocławskich urzędników w siedmiu na dziesięć sklepów sprzedawcy nie weryfikują wieku klientów kupujących alkohol.

Wrocław rusza z kampanią Nie sprzedawaj alkoholu mojemu dziecku /fot. Unsplash

Nie sprzedawaj alkoholu mojemu dziecku

W ramach kampanii społecznej, na przystankach autobusowych, kasownikach i w przestrzeni miejskiej pojawią się plakaty przypominające o obowiązku weryfikacji wieku młodych klientów chcących kupić alkohol. Przed seansami filmowymi w Dolnośląskim Centrum Filmowym i w Kinie Nowe Horyzonty emitowane będą też spoty, w których rodzice apelują, aby nie sprzedawać alkoholu dzieciom i młodzieży.

We Wrocławiu koncesję na sprzedaż alkoholu ma ponad 600 sklepów. Postanowiliśmy sprawdzić, czy i w jaki sposób sprzedawcy weryfikują wiek młodych klientów. Wyniki badań nie pozostawiły wątpliwości - większość sklepów nie pyta o dowód, nie pyta o wiek kupujących. Dlatego postanowiliśmy działać i zaangażować w to działanie mieszkańców - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej dyrektor departamentu spraw społecznych wrocławskiego magistratu Bartłomiej Świerczewski.

Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. Za złamanie tych przepisów w ubiegłym roku w całej Polsce cofnięto sklepom jedynie sto pozwoleń na sprzedaż alkoholu na 300 tys. obowiązujących - podał wrocławski magistrat.

Odebranie koncesji w przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim jest bardzo trudne. Ustawa wiąże samorządom ręce, dlatego apelujemy do dorosłych, by reagowali. Gdy stoimy w kolejce, zwracajmy uwagę czy sprzedawca sprawdza dowód młodym klientom. Dowód, pin i zielony - taka powinna być kolejność w przypadku młodych klientów - powiedział Świerczewski.

Słabe wyniki badania dotyczącego sprzedaży alkoholu nieletnim

W Wrocławiu przeprowadzono badania dotyczące sprzedaży alkoholu nieletnim, które objęły ponad 560 sklepów. "Tylko niespełna 30 proc. sprzedawców zareagowało zgodnie z zapisem ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Oznacza to, że w siedmiu na dziesięć badanych sklepów sprzedawca chciał sprzedać alkohol młodym klientom, nie weryfikując ich wieku w żaden sposób. Tajemniczy klienci podjęli próbę zakupu piwa, ale także wysokoprocentowych alkoholi. Teraz do przebadanych sklepów wrócą strażnicy miejscy, a właściciele punktów otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości" - powiedziała Jadwiga Ardelli-Książek, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w UM Wrocławia.

Wrocławską kampanię społeczną "Nie sprzedawaj alkoholu mojemu dziecku" wspiera Fundacja Salida, która ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

