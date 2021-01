Wskrzeszona marka whisky premium trafia na polski rynek

Szkocka whisky blended malt Old Perth przebojem wdarła się na rynek alkoholi Premium. Marka Old Perth podąża za maksymą swojego nowego właściciela - „value for money”. Kilka lat temu ten nieco zapomniany przez branżę brand, a właściwie jego receptura została wskrzeszona. Dziś trafia na polski rynek z apetytem na rozgłos.