Wszystkie sektory branży alkoholi chcą zmian w prawie i zgody na sprzedaż internetową

Cała branża alkoholi zgodnie woła do rządu o zgodę na sprzedaż jej produktów przez internet. Sprzedaż przez internet to obecnie ratunek dla wielu sektorów w czasie pandemii koronawirusa i duża część handlu przeniosła się teraz do internetu. Z tym, że niemal wszystko można legalnie kupić w Polsce przez internet – oprócz alkoholu.