Gala finałowa odbyła się w Hotelu Waldorf Hilton w Londynie.

- Nigdy, przenigdy, nie marzyliśmy o tytule najlepszego ginu na świecie. Ale czasem rzeczywistość prześciga marzenia - mówią twórcy, Aleksandra i Marcin Czajkiewicz.

World Gin Awards to konkurs, który co roku wybiera najlepsze giny na całym świecie.

Zgłoszony do konkursu produkt trafia do jury w formie tzw. ślepej degustacji. Członkowie jury nie wiedzą gin jakiej marki degustują, liczy się wyłącznie smak i aromat próbki. Z uznanymi markami rywalizują nowe, nieznane jeszcze szerzej produkty.

Jury składa się z profesjonalnych degustatorów, barmanów, sommelierów, dziennikarzy czy właścicieli sklepów. World Gin Awards organizowany jest przez Paragraph Publishing Ltd, wydawcę, m.in. Gin Magazine.

W pierwszej turze Heritage Magnolia Gin zdobył złoty medal oraz tytuł najlepszego polskiego ginu współczesnego. W drugiej rundzie, która wyłoniła najlepszy gin na świecie, jury próbowało wyłącznie zwycięzców ze wszystkich krajów. Również w tej kategorii Heritage odniosło zwycięstwo i tytuł World’s Best Contemporary.

- Gdy zdecydowaliśmy się spełnić marzenie o tworzeniu własnego ginu, wiedzieliśmy że będzie to gin współczesny - opowiada Aleksandra Czajkiewicz, mistrzyni destylacji Heritage.

- Giny współczesne, zwane również New Western, to takie, które poza aromatami jałowca mają także inne, wyróżniające się aromaty jak cytrusy czy kwiaty. Dla nas, jako twórców, jest to najciekawszy styl, który pozwala w pełni wykorzystać pokłady kreatywności. Dlatego receptura Heritage Magnolia Gin to łącznie 19 składników botanicznych, w tym tak rzadkie składniki jak kwiaty magnolii, korzeń irysu florenckiego, ale także klasyczne polskie smaki jak jabłka, czarna porzeczka, żurawina, pędy sosny czy mięta - mówi.

- Wspomnienie z tego wieczoru pozostanie z nami na zawsze. To na pewno najszczęśliwszy dzień w naszym „ginowym” życiu, ale najbardziej szalone dni dopiero nas czekały - mówi Aleksandra Czajkiewicz.

- Po ogłoszeniu wyników… Słowa wsparcia, gratulacje, artykuły w mediach, prośby o wywiady, setki udostępnień, ale także rekordowa liczba zamówień. W ciągu 3 dni wyprzedaliśmy zapas, który mieliśmy przygotowany na 3 miesiące. Pracujemy non stop, żeby gin był dostępny na bieżąco, bo cały czas odzywają się do nas konsumenci i sklepy. Najbliższe miesiące będą dla nas bardzo intensywne. Wiele osób pisało nam, że stworzyliśmy historię, że to powód do dumy dla Polski na świecie, ale my tego tak nie odbieramy… Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo naszym marzeniem było tworzenie ginu. Heritage to bardzo młoda marka, od ledwie 1,5 roku jesteśmy na rynku - dodaje.