Wódka Wyjebongo Granat o pojemności 500 ml jest dostępna wyłącznie w sieci partnerskiej Żabka oraz w sklepie online www.browar-tenczynek.pl.

- Popularność idei „Wyjebongo”, powstałej w trakcie dialogu z followersami w moich mediach społecznościowych nie zaskakuje. Wyjebongo to skrótowy zapis filozofii życia opartej o luz i dystans, także do siebie. Sukces wódki Marakuja musiał spowodować poszukiwanie kolejnego niecodziennego smaku dla kolejnej wersji naszej wódki kraftowej. Wybór był oczywisty – owoc granatu, kopalnia smaków, kopalnia zdrowia. Wyjebongo Granat to pierwsza tego typu wódka kraftowa na polskim rynku o zawartości 38% alkoholu bazująca na innowacyjnej recepturze. Łączy w sobie dwie technologie - rektyfikacji, służącą głównie do produkcji wódki oraz destylacji, która służy do produkcji okowit i whisky. Dzięki ich połączeniu powstaje Wyjebongo z aromatem granatu. Masz Wyjebongo Granata? Jesteś ponad dramy i spiny. To Twój wykrzyknik, Twój manifest

– mówi Janusz Palikot, członek zarządu Tenczynek Dystrybucja i pomysłodawca idei wódki Wyjebongo.