Wyjebongo - nowa wódka Palikota. Gdzie ją kupić?

Janusz Palikot razem ze spółką Alembik Polska wprowadził na rynek alkoholi nową wódkę o wyszukanej nazwie Wyjebongo. Przypomnijmy, że latem tego roku Palikot w ramach współpracy z inną spółką Przyjazne Państwo wyprodukował wódkę WyBUHowa.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 22-12-2021, 10:27

Janusz Palikot wprowadził na rynek nową wódkę Wyjebongo / fot. Facebook/ Wyjebongo

Wyjebongo. Jak powstała wódka Palikota?

– Idea „Wyjebongo,” powstała w trakcie dialogu z followersami w moich mediach społecznościowych. Wyjebongo to skrótowy zapis filozofii życia opartej o luz i dystans, także do siebie. Nowa, unikalna wódka o 40% zawartości alkoholu bazuje na innowacyjnej recepturze. Łączy w sobie dwie technologie - rektyfikacji, służącą głównie do produkcji wódki oraz destylacji, która służy do produkcji okowit i whisky. Wyjebongo to wódka mocna, ale poprzez połączenie z destylatem i aromatem marakui zyskuje przyjemny dla podniebienia smak – mówi Janusz Palikot, właściciel Alembik Polska i pomysłodawca wódki Wyjebongo.

Wyjebongo - ile kosztuje wódkaPalikota?

Za projekt logotypu oraz grafiki na butelce w kolorze nasyconej magenty i soczystej pomarańczy odpowiada Tomasz Wójcik, który zaprojektował również szatę graficzną produktów BUH z suszem konopnym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Planowaniem i zakupem mediów do kampanii realizowanej w kanałach online zajęło się Value Media we współpracy z agencją SalesTube. Spółki kolejny raz realizują projekt dla Browaru Tenczynek w modelu House of Communication.

Wejściu na rynek Wyjebongo towarzyszy konkurs dla pełnoletnich pod nazwą „Zrób się na Wyjebongo”, w którym do wygrania będą czapki z unikalnym wzorem.

Gdzie można kupić Wyjebongo?

Wódka Wyjebongo o smaku marakui jest dostępna wyłącznie w sieci partnerskiej Żabka oraz na www.browar-tenczynek.pl.

Rekomendowana cena detaliczna za butelkę 500 ml w Żabce to 69,90 zł.