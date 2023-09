Widzimy, że na minusie są wszystkie segmenty, w tym także piwa bezalkoholowe, które dotychczas stale notowały wzrosty – powiedział nam Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, odnosząc się do wyników sprzedaży browarów w tegorocznym sezonie piwnym.

Kolejny raz spada sprzedaż piwa

Jakub Szymanek: Jak oceniasz sezon piwny 2023?

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP – Browary Polskie: W bieżącym roku rynek piwa nadal się kurczy i kontynuuje negatywny trend rozpoczęty jeszcze w 2019 roku. Co więcej, tegoroczne tempo spadku rynku piwa jeszcze przyspieszyło i na koniec pierwszego półrocza wyniosło ok. 8%. Gdyby takim wynikiem zakończył się cały rok, oznaczałoby to ubytek kolejnych ok. 3 mln hl czyli bardzo znaczące zmniejszenie skali produkcji piwa w Polsce.

Mieliśmy nadzieję na nadrobienie strat w trakcie sezonu letniego, ale wyniki za ten okres są również znacznie poniżej oczekiwań zwłaszcza w porównaniu z konsumpcją piwa w okresie letnim w latach wcześniejszych.

Słabą kondycję branży w największym stopniu tłumaczy znaczący wzrost średniej ceny piwa, która od początku roku wyraźnie poszła w górę. Od stycznia do teraz jest to ok. 13%, podczas gdy konsumenci muszą zaciskać pasa i ograniczać konsumpcję, co widać po danych sprzedażowych również innych kategorii napojowych i spożywczych.

Przy znacznie mniejszym wolumenie wartość rynku piwa wyraźnie rośnie, co pokazuje skalę wzrostu cen piwa. Niestety, to efekt wysokiej inflacji, która winduje ceny i hamuje popyt.

Czy mimo spadków sprzedaży piwa możemy wskazać te rodzaje piw, które jednak sprzedawały się najlepiej tego lata?

Nie mam dokładnych danych, ale ze wstępnych obserwacji widzimy, że na minusie są wszystkie segmenty, w tym także piwa bezalkoholowe, które dotychczas stale notowały wzrosty. Warto jednak zauważyć, że spadek piw bezalkoholowych jest dużo mniejszy niż pozostałych piw z alkoholem co oznacza, że ich udział w całym piwnym rynku nadal się powiększa.

Wyzwania rynku piwa na najbliższe miesiące

Biorąc pod uwagę malejącą sprzedaż piwa w sezonie oraz obecną sytuację na rynku browarniczym, jakie wyzwania stoją przed browarami w najbliższych miesiącach jesienno – zimowych?

Największym wyzwaniem jest powstrzymanie dalszego kurczenia się rynku, gdyż sytuacja, w której stale powiększa się nadwyżka mocy produkcyjnych może w dłuższym okresie zagrozić funkcjonowaniu browarów, a tym samym negatywnie odbić się na całym łańcuchu dostaw branży piwowarskiej. Mniejsza produkcja piwa oznacza przecież niższe zapotrzebowanie na surowce rolne, takie jak słód czy chmiel oraz zmniejszenie zakupów innych towarów oraz usług. W konsekwencji niestabilne stają się miejsca pracy oraz wpływy podatkowe m.in. z tytułu akcyzy.

Warunkiem niezbędnym do ustabilizowania sytuacji i odbicia rynku jest zahamowanie wzrostu cen i poprawa kondycji gospodarstw domowych, aby konsumentów było stać na zakup piwa. Ważna jest także ogólna poprawa nastroju wśród konsumentów, pewność zatrudnienia i wzrost dochodów. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że pomimo trudnej sytuacji rynkowej nadal przewidziane są wzrosty stawki akcyzy od piwa. Tymczasem jak widać, wpływy do budżetu są mniejsze niż podwyżki, co oznacza, że na kurczącym się rynku traci także państwo i budżet. Zatem wspólnym wyzwaniem producentów jak i państwa jest odbudowa rynku i zapewnienie stabilnych miejsc pracy w branżach związanych z wytwarzaniem piwa. Mówimy tu o ponad 100 tysiącach osób zatrudnionych w browarach, handlu, gastronomii czy rolnictwie.

Dziękuję za rozmowę.

