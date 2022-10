Wyrok, który jest nadzieją dla branży winiarskiej. Chodzi sprzedaż w internecie

Autor: AK

Data: 04-10-2022, 10:21

Sklepowi stacjonarnemu, który umożliwia zakup alkoholu przez witrynę internetową i dostarczenie go do domu klienta, nie można zabrać z tego powodu zezwolenia – tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa dotyczy co prawda jednego z krakowskich sklepów monopolowych, ale wyrok ten zelektryzował całą branżę winiarską.

Branża winiarska liczy na to, że wyrok sądu otworzy winiarniom drogę do sprzedaży swoich wyrobów w internecie / fot. Big Dodzy on Unsplash