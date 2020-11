Wystartował sezon grzańców, ale będzie inny niż wszystkie

Sezon 2020

To jest już pewne. Będzie to sezon zupełnie inny niż te dotychczasowe. Brak imprez plenerowych, rządowe restrykcje dotyczące funkcjonowania restauracji, a także obawy konsumentów o zdrowie i życie w związku z pandemią- wszystko to na pewno nie pozostanie bez wpływu także i na segment win grzanych. Do tej pory miejscami, gdzie wina grzane cieszyły się bardzo dużą popularnością, były chociażby wszelkiego rodzaju jarmarki świąteczne. W tym roku ich organizacja stoi pod wielkim znakiem zapytania. Z drugiej jednak strony – grzańce doskonale nadają się do konsumpcji w zaciszu domowym.

- Analizując segment win grzanych musimy brać pod uwagę, że ten rok jest szczególny. Z jednej strony okres izolacji i długie wieczory spędzane w domu będą sprzyjały konsumpcji grzańców w domowych pieleszach – w ten sposób wiele osób będzie poprawiało sobie nastrój w tym trudnym czasie i budowało wokół siebie zimową atmosferę. Z drugiej jednak, ograniczenia co do organizacji imprez, jarmarków, w czasie których w minionych latach unosił się aromat grzańca, z pewnością nie pozostaną bez wpływu na kondycję branży – mówi Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Do tej pory, w okresie październik – marzec, firmy z branży winiarskiej notowały blisko 90 % obrotu w tej kategorii.

- Okres jesienno-zimowy zawsze sprzyjał konsumpcji win grzanych. Przyjęło się już, że sięgamy po grzańce przy kominku w otoczeniu bliskich czy też przy okazji zimowych wyjazdów w góry. Ostatnie miesiące, a teraz tygodnie, wprowadzają dużą niepewność i zdecydowanie nie sprzyjają snuciu planów na przyszłość. Wyjazdy na narty? Wyprawy w góry? Jarmark Bożonarodzeniowy? Trudno dziś w jakże dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości o plany na nadchodzący sezon zimowy. To, na co na pewno powinniśmy się przygotować, to kameralne wieczory w zaciszu domowym– mówi Anna Kalinowska, Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji w firmie Henkell Freixenet Polska.

Grzegorz Bartol, wiceprezes firmy Bartex dodaje natomiast: - Większość imprez jest odwoływana, a spotkania towarzyskie ograniczone do minimum. Klienci zwyczajnie nie za bardzo mają co świętować. Miejmy jednak nadzieję, że optymizm wróci i nasi konsumenci pokażą siłę zakupową w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Nowości dla poszukujących