Wystartowała Loteria marki Specjal

Regionalne piwo Specjal warzone jest w Browarze w Elblągu i dystrybuowane głównie w północnej Polsce: na Warmii i Mazurach, Pomorzu oraz Kujawach. Specjal to prawdziwy smak Północy i marka, która przez lata stała się jednym z autentycznych symboli całego regionu. Co roku Specjal prowadzi szereg działań kierowanych do mieszkańców tej części Polski. W ubiegłym roku marka skupiła się na wspieraniu klubów sportowych oraz turystyki, które znalazły się w trudnym położeniu ze względu na pandemię. Tradycją stała się też loteria promocyjna Specjala, która w tym roku organizowana jest już po raz 6.

Żeby wziąć w niej udział, trzeba między 1. lutego a 31. sierpnia br. kupić piwo Specjal Jasny Pełny w opakowaniu promocyjnym. Informacja o nagrodzie znajduje się pod kapslem lub zawleczką. Jeśli konsument wygra SPECJAL JP 2021, nagrodę może odebrać w każdym sklepie biorącym udział w akcji, a lista znajduje się na stronie marki. Jeśli wygrywa 1000 PLN, nagrodę otrzyma na konto po wcześniejszej rejestracji kodu z opakowania na stronie marki. Odbiór nagród oraz rejestracja kodów trwają do 15 września 2021 r.

Loterię Specjala wspiera kampania pod hasłem „Codziennie wygrywaj tysiące i piwa”. Działania realizowane są w digital i social mediach oraz prasie, OOH i punktach sprzedaży (materiał POS). Na czas trwania promocji uruchomiona została też infolinia, działająca pod numerem 22 100 45 45, w dni robocze, w godzinach 9.00 - 16.00.

Za organizację loterii odpowiada G3 Group sp. z o.o. Kreację kampanii „Codziennie wygrywaj tysiące i piwa” stworzyła agencja VMLY&R. Za działania digital i social media marki Specjal odpowiada agencja VMLY&R, a planowaniem i zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Starcom.