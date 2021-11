Wyższa akcyza, czyli jak rząd rozgrywa producentów piwa i wódki

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przewiduje podwyższenie akcyzy na alkohol o 10 proc. w 2022 r. Decyzje rządu komentuje Rafał Krauze, doradca zarządu ds. marketingu w wytwórni wódek PRAVDA S.A.

Rafał Krauze, doradca zarządu ds. marketingu w wytwórni wódek PRAVDA S.A., komentuje decyzje rządu odnośnie podwyżki akcyzy na alkohol. / fot. materiały prasowe

Od nowego roku o 10% wzrośnie akcyza na alkohol, a w każdym kolejnym roku, do 2027 roku, o kolejne 5 proc.

– Skumulowany przychód zwiększenia akcyzy alkoholu i tytoniu w najbliższej dekadzie ma przynieść budżetowi dodatkowe 103,7 miliarda złotych do 2021, takie są oficjalne prognozy. Wszystkie aprioryczne założenia związane z określonym systemem podatkowym muszą finalnie skonfrontować się z rzeczywistością w momencie, w którym zaczynają obowiązywać – mówi Rafał Krauze.

O ile zdrożeją alkohole od nowego roku?

– Rząd przy okazji idealnie rozgrywa piłkę pomiędzy producentami piwa oraz mocnych alkoholi, co powoduje brak widocznej konsolidacji strategii w branży przemysłu alkoholowego. Brak unifikacji w Polsce w ramach jednolitego systemu naliczania akcyzy na napoje alkoholowe, powoduje, że akcyza na wyroby spirytusowe naliczana jest od zawartości alkoholu w produkcie, zaś na piwo akcyza liczona jest od tzw. stopnia Plato (określenia zawartości ekstraktu, z której powstało piwo). Moim zdaniem, zmiana ujednolicenia przepisów w tym zakresie jest pierwszoplanowa i pozwoli branży mówić jednym głosem, a nie wprowadzać ferment. Owszem, branża piwna w latach 2000 – 2020 doświadczyła już negatywnych skutków podwyżki akcyzy. Rynek piwa zmniejszył się wtedy o ponad 4%, a zatrudnienie w tym sektorze spadło o 24%. Z początkiem 2020 roku stawka akcyzy na piwo została podniesiona ponownie o 10% z 7,79 zł na 8,57 zł, co przy sumarycznym wzroście w latach 2020–2027 sięgnie 54%. To zaś oznacza ponad 40-proc. wzrost w ciągu sześciu lat (Zródło: Związek Pracodawców Przemysłu Piowarskiego) Branża piwna powołując się na wcześniejsze wejście w wir akcyzowy, nie wspomina jednak, że reklamowanie piwa, choć w ograniczonym zakresie, jest obecnie dozwolone w przeciwieństwie do alkoholi mocnych – kontynuuje.

– Stawka akcyzy na alkohole mocne wynosi w tej chwili 6275,00 zł od 1 hl czystego alkoholu etylowego w gotowym wyrobie. Oznacza to, że w butelce 0,5l czystej wódki podatek akcyzowy to 12,55 zł. Wzrost akcyzy o 10 proc. podbije cenę tego alkoholu o przynajmniej 1,25 zł. Czyli za pół litra, które kosztuje dziś przykładowo 25 zł, w przyszłym roku zapłacimy 26,25 zł, w 2023 po kolejnej podwyżce o 10 proc. – już 27,64 zł i to przy (nierealnym) założeniu, że nie rośnie cena samej wódki. Nie pomaga fakt, że Polska jest praktycznie jedynym krajem w Europie, w którym archaiczna ustawa z 82r. powoduje, że obrót alkoholem w e-commerce jest niedozwolony. I choć alkoholu nie można kupić przez internet, to sprzedaż i tak odbywa się poprzez popularne aplikacje zakupowe czy powstające coraz częściej dark store’y. E-handel alkoholem jest dostępny m. in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji i Włoszech, a poza Europą w Australii, Brazylii, Chinach, Japonii oraz Stanach Zjednoczonych – dodaje.

Podwyżka akcyzy spowoduje rozkwit szarej strefy

Zdaniem Rafała Krauze wyższa akcyza na alkohol spowoduje wzrost szarej strefy.

– Naturalną konsekwencją wprowadzenia specjalnego, selektywnego podatku na produkty dające wysoką i natychmiastową satysfakcję (marketing: desirable product) jest wzrost szarej strefy, co zauważa większość ze specjalistów. Będzie ona tym większa, im większy jest udział podatków w cenie danego towaru. Działalność szarej strefy niesie bezpośrednie zagrożenie dla wartości, które miały stanowić moralne uzasadnienie wprowadzenia akcyzy – ocenia Krauze.