Z jakich opakowań piwosze najchętniej piją piwo?

W Polsce wypija się około 97 litrów piwa na osobę rocznie. Najczęściej w butelce, zarówno w wersji zwrotnej, jak i bezzwrotnej. Z badań branży wynika, że po piwo w szkle sięga 52 proc. Polaków, a po puszkę 44 proc. Pozostałe 4 proc. to opakowania typu keg.

Butelka? Tak, ale zwrotna!

Co ważne, konsumenci coraz częściej wybierają butelki zwrotne. Jeszcze kilka lat temu, głównie ze względu na problemy z odzyskaniem kaucji, rzadziej sięgaliśmy po tego rodzaju opakowanie. Któż z nas nie spotkał się z surowym wzrokiem ekspedientki żądającej potwierdzenia, że piwo kupiliśmy w jej sklepie? Butelki zwrotne lądowały więc w śmietnikach, ze stratą dla kupujących i browarów.

Każdego roku, jak szacuje branża, na polski rynek trafia 1,3 mld butelek zwrotnych. Blisko 8 proc. (104 mln) do browarów już nie wraca. Butelka zwrotna może służyć średnio przez dwa lata. W tym czasie ponownie napełniana jest około ośmiu razy.

– Na szczęście coraz więcej butelek wraca do browaru, co cieszy. Z naszej perspektywy jest to optymalne opakowanie. Koszty produkcji butelek zwrotnych i bezzwrotnych nie różnią się aż tak bardzo. A trzeba pamiętać, że butelka zwrotna przeżywa wiele cykli i jest bardziej przyjazna dla środowiska. Przygotowanie jej do ponownego użycia pozwala zużyć mniej energii niż wyprodukowanie nowej – mówi Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju Browaru Amber.

IPA z puszki

Po piwo w puszcze częściej sięgamy latem. Jest to opakowanie znacznie lżejsze od butelki (waga puszki to około 15-16 gramów), bardziej kompaktowe, często spakowane w poręczne wielopaki.

– Gdy robi się ciepło, piwa pijemy więcej, częściej też się przemieszczamy. Puszka jest opakowaniem bezzwrotnym, nie musimy wracać do punktu zakupu – wskazuje Marek Skrętny.

Nowym produktem na polskim rynku jest piwo w puszce z browarów rzemieślniczych. To trend ogólnoświatowy. Puszki są obecnie bardzo popularnym opakowaniem w piwowarstwie kraftowym m.in. Stanów Zjednoczonych, krajów Europy Zachodniej czy Skandynawii.

Puszka jest wygodniejsza w dystrybucji i przechowywaniu. Jest lżejsza i zajmuje mniej miejsca, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii podczas rozlewu, transportu i magazynowania. Nie przepuszcza też światła, lepiej chroniąc smak i aromat piwa, co sprawdza się przede wszystkim przy mocno chmielonych stylach, charakterystycznych dla browarów rzemieślniczych.