O tym, że do przejęcia Browaru w Leżajsku szykowała się Gmina Leżajsk wraz z nieujawionym inwestorem pisaliśmy już w marcu w tekście: Jest druga oferta na słynny browar. Kto powalczy z Januszem Palikotem? Była to odpowiedź na ogłoszoną w lutym decyzję Grupy Żywiec o zamknięciu znanego browaru.

Jak pisaliśmy wiosną, ofertę złożyła Gmina Leżajsk wraz z nieujawnionym partnerem działającym poza branżą piwną. Ów partner pozostawał nieujawniony aż do...dzisiaj. O tym, że chodzi o Żabkę dowiedzieliśmy się 23 sierpnia z upublicznionej przez Wójta Gminy Leżajsk korespondencji z Grupą Żywiec.

Dlaczego Żabka? Jak mówi Portalowi Spożywczemu Krzysztof Sobejko, wójt Gminy Leżajsk, był to partner, który gwarantował rozwój browaru.

- Nie mieliśmy wątpliwości, że Grupa Żywiec jest zdeterminowana żeby zlikwidować browar. Pojawił się więc pomysł żeby przejąć go jako gmina, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że sami nie udźwigniemy tego finansowo. Stąd poszukiwania inwestora, który gwarantowałby rozwój. Dzięki wsparciu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego dotarliśmy do Żabki, która moim zdaniem gwarantowała to, że browar mógłby się rozwijać. Oprócz utrzymania produkcji piwa doszłyby zapewne dodatkowe marki pod logo Żabki. Załoga miałaby pracę, a rynek i sieć dystrybucji w postaci 10 tys. sklepów byłyby gotowe od razu - mówi.