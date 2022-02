Zakaz reklam papierosów w internecie. Europejski kraj zaostrza prawo

W niedzielnym referendum Szwajcarzy zagłosowali za przyjęciem projektu ograniczającego możliwości reklamowania tytoniu. Odrzucili za to pomysł całkowitego zakazania eksperymentów na zwierzętach, zniesienia jednego z podatków oraz programu państwowego wsparcia lokalnych mediów.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 14-02-2022, 08:20

W niedzielnym referendum Szwajcarzy zagłosowali za przyjęciem projektu ograniczającego możliwości reklamowania tytoniu. fot. unsplash

Szwajcaria zakazuje reklam papierosów w sieci

Celem popartej przez 56,6 proc. Szwajcarów inicjatywy jest zakazanie reklamowania wyrobów tytoniowych wszędzie tam, gdzie reklamy mogą być widoczne dla dzieci i młodzieży. Już teraz w Szwajcarii zakazane jest reklamowanie wyrobów tytoniowych w radiu i telewizji oraz kierowanie reklam do nieletnich. Teraz tradycyjnych i elektronicznych papierosów nie będzie można reklamować również w prasie, na portalach internetowych, plakatach czy przed seansami kinowymi. Dozwolone będą tylko takie formy promocji, które trafią wyłącznie do dorosłych - na przykład przez pocztę internetową.

Jak zauważa agencja AFP, szwajcarskie ustawodawstwo dotyczące możliwości reklamowania tytoniu było do tej pory bardzo liberalne w porównaniu z innymi państwami, co wiąże się z silnym lobbingiem największych światowych koncernów tytoniowych, które mają w tym kraju swoje siedziby. Według szwajcarskiego rządu i parlamentu, przyjęty w referendum projekt "posuwał się za daleko i nazbyt ingerował w wolność gospodarczą".

Inicjatywa zdobyła nie tylko bezwzględną większość głosów wszystkich biorących udział w głosowaniu Szwajcarów, wygrała również w większości z 26 szwajcarskich kantonów, co jest koniecznym warunkiem przyjęcia poddanych pod referendum propozycji. Wynik głosowania jest wiążący dla rządu, który zdecyduje, jak konkretnie wprowadzić go w życie.

Szwajcarzy za testami na zwierzętach

Większość Szwajcarów i kantonów odrzuciła inicjatywę całkowicie zakazującą eksperymentów i badań na zwierzętach. W opisie projektu szwajcarski rząd zaznaczył, że już teraz w tym kraju obowiązują w tym zakresie jedne z najbardziej rygorystycznych przepisów na świecie. Eksperymenty mają być prowadzone na zwierzętach tylko wtedy, gdy nie da się ich przeprowadzić inaczej, a naukowcy muszą ograniczać stres testowanych zwierząt. Już teraz zakazane jest też wykorzystywanie zwierząt do badań w przemyśle kosmetycznym. Rząd przypominał przed głosowaniem, że przyjęcie tej propozycji miałoby negatywne skutki dla sektora farmaceutycznego i chemicznego, który odpowiada za blisko połowę eksportu Szwajcarii.

Głosujący odrzucili też rządowy projekt wsparcia lokalnych mediów. Pakiet o wartości 151 mln franków szwajcarskich (ok. 656 mln zł) miał pomóc lokalnym gazetom i stacjom radiowym oraz telewizyjnym, które są coraz częściej zamykane, ponieważ przychody z reklam trafiają do międzynarodowych firm internetowych - informował rząd. Małe redakcje dostarczają lokalnych wiadomości, pomagają kształtować opinię publiczną i przyczyniają się do podtrzymania spójności społecznej, a ich zanik negatywnie wpływa na społeczeństwa - argumentował rząd. Przeciwnicy tego rozwiązania podkreślali, że media subsydiowane przez rząd będą od niego zależne, a projekt jest próbą "kupienia" lokalnych redakcji.

W referendum odrzucono także drugi rządowy projekt, zakładający zniesienie wynoszącego 1 proc. podatku od podwyższenia kapitału firm. Podatek ten, przynoszący szwajcarskiemu fiskusowi 250 mln franków (1,14 mld zł) rocznie, jest pobierany tylko od kwot przekraczających milion franków i zdaniem przeciwników rozwiązania na jego zniesieniu skorzystałyby tylko wielkie firmy. Rząd argumentował, że przyjęcie tej propozycji zmniejszyłoby koszty inwestowania w szwajcarskie firmy i przyczyniłoby się do wzrostu gospodarczego.