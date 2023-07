Philip Morris Polska zaznacza, że w pełni zgadza się z tym, że papierosy powinny jak najszybciej zniknąć z polskiej przestrzeni publicznej.

Prace nas projektem "Polska wolna od dymu tytoniowego" wdrażającym strategię endgame, zostały tymczasowo wstrzymane.

Biuro prasowe Philip Morris Polska zaznaczyło w rozmowie z portalspozywczy.pl, że w pełni zgadza się z tym, że papierosy powinny jak najszybciej zniknąć z polskiej przestrzeni publicznej.

Obecnie już 1/3 globalnych przychodów netto PMI pochodzi z wyrobów bezdymnych. Do 2025 r. mają one generować połowę globalnych przychodów netto firmy.

PMP stoi na stanowisku, że w wielu państwach, przy wsparciu rządów i społeczeństwa obywatelskiego dla wyrobów bezdymnych, sprzedaż papierosów udałoby się zakończyć w ciągu 10-15 lat, z pożytkiem dla zdrowia publicznego.

Zakaz sprzedaży papierosów w Polsce 2030.

Ze wstępnych deklaracji Polski zakaz palenia wyrobów tytoniowych miał obowiązywać w naszym kraju od 2030 roku. Jednak w związku z informacją przekazaną nam 12 lipca przez rzecznika Głównego Inspektora Sanitarnego, prace nas projektem "Polska wolna od dymu tytoniowego" wdrażającym strategię endgame, zostały tymczasowo wstrzymane.

Polska wolna od dymu tytoniowego - strategia endgame

Co o strategii endgame uważa koncern Philip Morris Polska?

Biuro prasowe Philip Morris Polska zaznaczyło w rozmowie z portalspozywczy.pl, że w pełni zgadza się z tym, że papierosy powinny jak najszybciej zniknąć z polskiej przestrzeni publicznej. "To właściwy kierunek, wymagający jednak kompleksowej i przemyślanej strategii, uwzględniającej zarówno działania z zakresu prewencji, profilaktyki, jak i redukcji szkód, czyli zastępowania papierosów lepszymi od nich alternatywami z nikotyną przez te osoby, które w przeciwnym razie kontynuowałyby palenie papierosów".

- Jak wielokrotnie podkreślał Jacek Olczak, globalny CEO Philip Morris International, miejsce papierosów jest w muzeach, a nie na półkach sklepowych. Już w 2016 r. firma Philip Morris International (PMI), jako pierwsza z branży tytoniowej, ogłosiła publicznie, że będzie dążyć do stopniowego wygaszenia papierosów i budować przyszłość wolną od dymu papierosowego. W tym celu zainwestowała globalnie już ponad 44 mld zł (10,5 mld USD) w badania naukowe i rozwój bezdymnych technologii dostarczania nikotyny. Mogą one ograniczać u palaczy szkody spowodowane paleniem oraz przyczynić się do wyeliminowania papierosów, będących najgorszą możliwą formą konsumpcji nikotyny - podało nam biuro prasowe PMP.

Zakaz palenia papierosów w Polsce. Od kiedy?

Jak dodało biuro prasowe PMP, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) społeczeństwo, w którym odsetek palaczy nie przekracza 5%, ma status "wolnego od dymu papierosowego".

- Państwa mają różne strategie osiągnięcia tego celu. Coraz więcej krajów, na czele ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, stosuje strategię redukcji szkód spowodowanych paleniem papierosów. Dzięki niej pełnoletnie osoby palące papierosy są informowane o istnieniu mniej szkodliwych alternatyw dla dalszego palenia, czyli wyrobów bezdymnych, takich jak: systemy podgrzewające tytoń, e-papierosy bądź saszetki nikotynowe. Przy wsparciu dla strategii redukcji szkód spowodowanych paleniem papierosów rosną też szanse na to, że odsetek palaczy w Polsce zmaleje do poziomu 5% w relatywnie nieodległym horyzoncie czasowym. Tak dzieje się w USA, które od lat stawiają na politykę redukcji szkód – w 2005 r. odsetek palaczy papierosów w tym kraju wynosił 20,9%, a obecnie sięga ok. 11,5% - podano.

Jak zaznacza PMP, firma stoi na stanowisku, że w wielu państwach, przy wsparciu rządów i społeczeństwa obywatelskiego dla wyrobów bezdymnych, sprzedaż papierosów udałoby się zakończyć w ciągu 10-15 lat, z pożytkiem dla zdrowia publicznego.

Alternatywy dla papierosów. Jak zminimalizować szkody dla zdrowia palaczy?

W odpowiedzi przesłanej przez biuro prasowe Philip Morris Polska czytamy również, że w Wielkiej Brytanii, która jest jednym z głównych orędowników redukcji szkód w Europie, papierosy pali ok. 13% społeczeństwa, ale za sprawą rządowego planu walki z papierosami "Swap to Stop" w 2030 r. palić ma już 5%. Program ten w głównej mierze polega na zapewnieniu milionowi brytyjskich palaczy dostępu do mniej szkodliwych alternatyw dla papierosów – w tym wypadku e-papierosów.

- W Szwecji papierosy pali dziś tylko 5,6% społeczeństwa – najmniej w UE – i najprawdopodobniej to ten kraj jako pierwszy w UE osiągnie status „społeczeństwa wolnego od dymu papierosowego”. W tym wypadku stanie się to możliwe m.in. dzięki wsparciu dla tytoniu bezdymnego, czyli snusu. W ostatnich 15 latach odsetek osób palących papierosy w Szwecji zmalał blisko 3-krotnie, przy równoległym wzroście odsetka konsumentów snusu. Szwecja jest dzisiaj jednym z państw liderów UE w zakresie najniższej zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc – dodano w odpowiedzi na nasze pytania.

Co zamiast papierosów? Rośnie sprzedaż podgrzewaczy do tytoniu

W wypowiedzi biuro prasowe Philip Morris Polska podało również przykład Japonii, w której po wprowadzeniu podgrzewaczy tytoniu sprzedaż papierosów zaczęła gwałtowanie spadać. W latach 2011–2015 r., sprzedaż papierosów malała tu średnio o ok. 2% rok do roku. W latach 2016–2018, już po wprowadzeniu podgrzewaczy tytoniu w tym kraju, tempo tego spadku sięgało blisko 10% rok do roku. W 2011 r. w Japonii sprzedało się łącznie 195,3 mld sztuk papierosów i cygaretek, a dekadę później, w 2021 r. – 105,5 mld sztuk. Sprzedaż papierosów i cygaretek zmalała więc o ok. 46%.

- Politykę redukcji szkód wspiera też rząd Czech, który w swoim kompleksowym planie walki z uzależnieniami wymienia wyroby alternatywne dla papierosów: podgrzewacze tytoniu, e-papierosy i saszetki z nikotyną, jako mniej szkodliwe niż kontynuowanie palenia i zamierza zachęcać palaczy do zastępowania nimi papierosów. W Czechach produkty te pozostaną też niżej opodatkowane niż papierosy, z uwagi na ich mniejszą szkodliwość – podkreśla biuro prasowe PMP.

Zakaz papierosów? W Polsce papierosy pali prawie 29 proc. społeczeństwa

Według ostatniego raportu Polskiej Akademii Nauk odsetek palaczy w ostatnich latach wzrósł i obecnie wynosi 28,8%. Od kilku lat wzrasta też sprzedaż papierosów.

"W naszej ocenie pełnoletnie osoby palące papierosy, które nie zamierzają rzucić nałogu – co zawsze będzie najlepszym wyborem – powinny mieć dostęp do mniej szkodliwych wyrobów alternatywnych dla papierosów. Choć wyroby bezdymne nie są wolne od ryzyka, to stanowią lepszą alternatywę dla pełnoletnich osób palących, niż kontynuowanie palenia" – dodało biuro prasowe PMP.

