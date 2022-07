Zakaz sprzedaży smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu? Coraz więcej wątpliwości

Eurodeputowany PiS Krzysztof Jurgiel wystosował interpelację do Komisji Europejskiej, w której wyraził wątpliwość czy nie wykracza ona poza swoje kompetencje przy planowanej decyzji o zakazie sprzedaży aromatyzowanych wkładów do podgrzewaczy tytoniu. To kolejny głos kwestionujący zasadność wydania takiego zakazu przez Komisję Europejską.

Zakaz sprzedaży smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu od 2023 roku?

UE rozważa zakaz sprzedaży smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu od początku roku. To pokłosie wprowadzonego w maju 2020 r. zakazu sprzedaży smakowych papierosów, w tym mentolowych i z mentolową kapsułką. Tamten zakaz, choć bolesny dla polskich konsumentów (udział „mentoli” w sprzedaży papierosów sięgał ok. 30 proc.), wynikał z dyrektywy UR przyjętej już w 2014 r. i wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Tu, jak przekonują eksperci, jest inaczej.

Specjaliści od prawa europejskiego od kilku miesięcy alarmują, że Komisja Europejska próbuje wprowadzić zakaz sprzedaży aromatyzowanych (mentolowych) wkładów do podgrzewaczy tytoniu bez nowelizowania dyrektywy tytoniowej, a poprzez tzw. akt delegowany niższego rzędu. Akt ten miałby wprowadzać do dyrektywy nową definicję tytoniu podgrzewanego i zakaz sprzedaży aromatyzowanych wkładów tytoniowych do podgrzewania.

W tej chwili dyrektywa mówi o znacznie szerszej kategorii produktów, czyli nowatorskich wyrobach tytoniowych. Eksperci wskazują, że wprowadzenie nowej definicji do dyrektywy powinno nastąpić poprzez jej nowelizację.

Dodatkowo krytykowane jest też narzucone państwom członkowskim tempo konsultacji dokumentu wprowadzającego zakaz - zamiast standardowych dwóch miesięcy KE dała niecałe trzy tygodnie na odniesienie się do propozycji i zgłoszenie uwag.

Interpelacja Krzysztofa Jurgiela

Podpierając się opiniami specjalistów eurodeputowany Krzysztof Jurgiel wystosował do KE pismo z kilkoma pytaniami dotyczącymi projektu aktu delegowanego. Zapytał między innymi, czy Komisja uprawniona jest do definiowania nowych kategorii wyrobów w akcie delegowanym i czy nie wykracza to poza przyznane jej uprawnienia na mocy dyrektywy.

Dodatkowo chciał wiedzieć, czy wprowadzenie do projektu aktu delegowanego definicji nieistniejącej w dyrektywie oraz zmiana brzmienia przepisów tej dyrektywy zgodne jest z wyrokiem TSUE(Trybunału Sprawiedliwości UE), który stanowi, że "Komisja nie może, w ramach wykonywania uprawnienia do „uzupełnienia” aktu prawodawczego, dodać nowego elementu do samego tekstu tego aktu", a także dlaczego Komisja przewiduje wprowadzenie zakazu stosowania aromatów charakterystycznych w nowoczesnych wyrobach tytoniowych już za 11 miesięcy, mimo że okres ten dla tradycyjnych papierosów wynosił 4 lata.

Zdaniem europosła to, co chce zrobić Komisja, może być naruszeniem art. 290 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz utrwalonego orzecznictwa TSUE.

Dodał także w swoim piśmie, że do tej pory Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności KE (DG SANTE) nie odpowiedziała na zarzuty o przekroczenie zakresu kompetencji delegowanych, w szczególności dotyczących wykreowania nowej kategorii produktów objętych zakazami i ograniczeniami. Jurgiel oczekuje od KE odpowiedzi na piśmie w ciągu trzech tygodni.

Kłopoty legislacyjne

- Interpelacja europosła jest kolejnym dowodem na wątpliwości wokół postępowania Komisji Europejskiej w tym zakresie. Proponowane nowe rozwiązanie legislacyjne wprowadza szereg nowych pojęć, nieujętych w delegującej dyrektywie tytoniowej. Dotyczy to przede wszystkim samej definicji podgrzewaczy tytoniu. Projekt dyrektywy delegowanej zawiera definicję właśnie tych produktów, ale to działania bez podstawy w dyrektywie tytoniowej i bez większego sensu legislacyjnego, ocenia prof. Artur Nowak-Far, ekspert prawa międzynarodowego i finansowego ze Szkoły Głównej Handlowej.

Szacunkowy udział aromatyzowanych (mentolowych) wkładów tytoniowych to prawie 70 proc. całkowitej sprzedaży w Polsce.