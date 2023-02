Alkohole i używki

Zamiast małpek „pół litra na trzech”. Jak dziś piją Polacy?

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 24-02-2023, 14:18

Spadek "małpek" jest drastyczny, bo średnio około 30-procentowy, co było do przewidzenia po zmianach legislacyjnych, jakie doprowadziły do drastycznej podwyżki cen w tej kategorii. Co teraz piją Polacy? Mówi Witold Franczak, ekspert ds. alkoholi.

Polacy spożywają coraz mniej mocnych alkoholi, ale nadal jesteśmy w czołówce Europy/ fot. horace li on Unsplash