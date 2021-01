Zamienił w opakowaniu butelki z alkoholem, by zapłacić mniej. Grozi mu do 8 lat więzienia

Do 8 lat więzienia grozi 34-letniemu mieszkańcowi Płocka, który w supermarkecie do pudełka po szampanie włożył butelkę z innym, droższym trunkiem. W ten sposób mężczyzna chciał dokonać oszustwa, by zapłacić sześciokrotnie mniejszą kwotę. Podstęp wykryli kasjerka i pracownik ochrony.