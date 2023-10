Sprzedaż piwa w Polsce w tym roku po raz kolejny zaliczyła spadki. To konsekwencja zmian w zachowaniach konsumentów, którzy oszczędzają pod wpływem wysokiej inflacji, rezygnując z konsumpcji - powiedziała nam Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec, w rozmowie z nami oceniła sezon piwny 2023. / fot. Kuba

Spada sprzedaż piwa w Polsce

Za nami sezon piwny 2023. Jaki to był czas dla Grupy Żywiec?

Sprzedaż piwa w Polsce w tym roku po raz kolejny zaliczyła spadki. To konsekwencja zmian w zachowaniach konsumentów, którzy oszczędzają pod wpływem wysokiej inflacji, rezygnując z konsumpcji - rzadziej robią zakupy i rzadziej też sięgają po piwo. Nie pomogła również pogoda, która zwłaszcza w rejonach letniego wypoczynku nie sprzyjała sprzedaży piwa.

Pomimo tej trudnej sytuacji zewnętrznej w Grupie Żywiec koncentrujemy się na tym, aby budować przyszłość rynku piwa. Staramy się, aby piwo jak najlepiej odpowiadało na zmieniające się oczekiwania konsumentów i wprowadzamy innowacje, aby czynić je atrakcyjnym także dla młodszych dorosłych. Organizacyjnie natomiast pracujemy nad efektywnością, elastycznością, transformacją cyfrową i zrównoważonym rozwojem.

W naszej strategii Evergreen stawiamy przede wszystkim na markę Żywiec, dla której był to udany sezon. Marka weszła w 2023 r z zupełnie nową komunikacją, odświeżoną identyfikacją wizualną i nowymi zwrotnymi opakowaniami, kilkoma zaskakującymi nowościami produktowymi oraz oczywiście kolejną edycją trasy Żywiec Męskie Granie. Nasze nowe hasło „Cho na Ż” przyświecało wszystkim aktywnościom w tym roku, które przyniosły bardzo dobre wyniki. Dzięki innowacjom takim jak Żywiec Lemonż z nutą Cola 0,0%, Żywiec Grejpfruż z nutą Acai 0,0% czy Żywiec Tropikaż z nutą Imbiru 0,0% oraz naszym niestandardowym projektom jak rekrutacja Jakuba z Ciechanowa jako Specjalisty ds. Ż skutecznie wzbudziliśmy zainteresowanie dorosłych konsumentów z Generacji Z. Promowaliśmy także młodych artystów konceptem „Najmniejsza scena świata” oraz tworzyliśmy nowe rytuały serwowania piwa z konceptem Bubble Ż w najlepszych lokalach gastronomicznych. W efekcie marka Żywiec zwiększyła zarówno siłę marki jak i zyskała w udziałach rynkowych.

Trudne decyzje związane z zakończeniem produkcji w Browarze Leżajsk

Analizując rynek w tegorocznym sezonie piwnym, co zaskoczyło Was na plus, a co na minus?

Cały czas rozwijamy nasze portfolio piw bezalkoholowych, w których byliśmy pionierem ze Strefą Zero. W tym roku bardzo dobrze zostały odebrane nasze innowacje, szczególnie w tym segmencie i zyskaliśmy w nim udziały rynkowe. Odważnie weszliśmy w zupełnie nową kategorię napojów energetycznych z Warką Energy 0.0.% i jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży oraz widzimy dalszy potencjał w jej rozwoju. Bardzo obiecujące są także bardzo dobre wyniki nowych smakowych propozycji w zielonych butelkach od marki Żywiec.

W tym roku pracowaliśmy również nad dalszym zwiększeniem efektywności browarów i inwestowaliśmy w digitalizację. Rozwijaliśmy zarządzanie produkcją oparte o big data w ramach programu Connected Breweries. Nasze urządzenia oraz linie są na bieżąco monitorowane siecią cyfrowych czujników, z których płyną do nas dane wykorzystywane w czasie rzeczywistym do przewidywania i zapobiegania np. mikroprzestojom czy awariom. Dane pozwalają także na jak najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów takich jak woda czy energia i zapobieganie stratom, co pozwala oszczędzać koszty.

Ten rok to niestety także trudne decyzje związane z zakończeniem produkcji w Browarze Leżajsk. W obliczu spadającego rynku i w efekcie dużych nadwyżek mocy produkcyjnych były to niestety decyzje niezbędne do zachowania konkurencyjności. Pracownicy browaru otrzymali pakiet odpraw, który mamy nadzieje wesprze ich w przejściu przez tą zmianę. My równocześnie cały czas rozmawiamy z inwestorami zainteresowanymi zakupem naszych aktywów w Leżajsku.

System kaucyjny a rynek piwa

Jakie są plany Grupy Żywiec na miesiące jesienno – zimowe? Na czym będzie się koncentrować browar?

Budowanie przyszłości rynku piwa to dla nas nie tylko innowacje, ciekawe programy marketingowe i digitalizacja. To przede wszystkim realizacja strategii zrównoważonego rozwoju "Warzymy lepszy świat". W tym roku zrobiliśmy postępy na naszej drodze do zeroemisyjności, obniżając emisje w produkcji o 36 proc względem roku bazowego 2018. Składa się na to wiele inicjatyw z obszaru efektywności energetycznej, a także ciągłe zwiększanie udziału energii odnawialnej w całym miksie energetycznym (energia elektryczna i cieplna). Dziś to już 47%. Jedna z naszych inwestycji – wieża chłodnicza w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu – została wyróżniona w konkuresie Ekoinwestor. Przed nami dalsze inwestycje w zielone źródła energii.

Zrównoważony rozwój to także dbałość o zasoby wody. Do wyprodukowania 1 hl piwa zużywamy średnio 2,65 hl wody, co stawia Grupę Żywiec na 4. miejscu na świecie, a 2. miejscu w Europie w całej grupie Heineken pod względem efektywności tego procesu, ale nie spoczywamy na laurach. Staramy się wdrażać kolejne rozwiązania, które mają na celu poprawę tego wyniku, a jednym z nich jest instalacja odzyskiwania gorącej wody na warzelni. Gorąca woda służąca do płukania i mycia elementów instalacji warzelni zamiast trafiać do ścieków, jest magazynowana i później ponownie wykorzystywana na wstępnych etapach procesu do płukania naczyń oraz udrażniania (przepłukiwania) filtrów. To oszczędność zarówno dla nas, jak i dla planety – instalacja pozwala na odzysk aż 40 tys. hl gorącej wody w skali roku, co oznacza mniej ścieków, a także obniżenie wskaźnika zużycia energii cieplnej.

Jakie wyzwania przed nami? Z pewnością jednym z największych, poza trudną sytuacją rynkową, jest konieczność zbudowania w ekspresowym tempie systemu kaucyjnego. Ustawa, która stwarza ramy dla jego wprowadzenia jest pełna błędów i stwarza ryzyko chaosu, a szczególnie ryzyko zniszczenia dobrowolnie prowadzonych i dobrze działających systemów dla butelki zwrotnej. To ogromny wysiłek dla producentów i handlu szczególnie, że system ma działać już od stycznia 2025 roku. Mamy nadzieje na gotowość decydentów po wyborach do powrotu do dialogu o tych przepisach, bo można jeszcze starać się zminimalizować ryzyko tak, żeby zachować właściwy obieg butelki zwrotnej i zapewnić recyckling materiałów po opakowaniach jednorazowych.

Dużym znakiem zapytania jest sytuacja ekonomiczna w nadchodzących miesiącach. Jest tutaj wiele niewiadomych. Mamy nadzieje, że rządzący dostrzegą problemy branży i zapewnią jej stabilność regulacyjną i podatkową, aby mogła się odbudować po kilku naprawdę trudnych latach.

Dziękuję za rozmowę.

