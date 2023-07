„Zamojskie Winogranie” coraz bliżej. Fundacja Winiarnie Zamojskie zaprasza na czwartą już edycję jednego z największych festiwali win polskich i produktów regionalnych.

Zamojskie Winogranie już w sierpniu. fot. PTWP

„Zamojskie Winogranie” coraz bliżej. Fundacja Winiarnie Zamojskie zaprasza na czwartą już edycję jednego z największych festiwali win polskich i produktów regionalnych. Festiwal odbędzie się w długi weekend sierpniowy, a konkretnie w sobotę 12 sierpnia na Rynku Wielkim i Solnym w Zamościu. Celem wydarzenia jest promocja regionalnego wina oraz wyrobów, które są dumą tej pięknej okolicy. To będzie niezwykłe doświadczenie dla wszystkich miłośników wina i koneserów produktów regionalnych, a także dobrej muzyki, gdyż festiwal uświetnią koncerty Zuzanny Jabłońskiej i Agnieszki Chylińskiej.

– Roztocze i Zamojszczyzna słyną ze znakomitego wina i kuchni, a Festiwal „Zamojskie Winogranie” to wyjątkowa okazja, aby poznać te smaki, przy okazji spędzając czas przy dźwiękach najlepszej muzyki – mówi Prezeska Fundacji Winiarnie Zamojskie, Wioletta Wilkos.

W dzień festiwalu w specjalnej strefie degustacyjnej uczestnicy wydarzenia będą mogli skosztować ponad 100 win regionalnych od 13 lokalnych producentów.

– Po sukcesie poprzednich edycji Festiwalu nie osiedliśmy na laurach. Organizując tegoroczną edycję, zastanawialiśmy się, jak jeszcze mocniej zaznaczyć wyjątkową więź pomiędzy degustacją wina, a spożywaniem wyśmienitych potraw. Stwierdziliśmy, że najlepsza opcja, która sprawdziła się w poprzednich edycjach, to włączenie do „Zamojskiego Winogrania” regionalnych restauracji - mówi Wioletta Wilkos.

W ten sposób do udziału w festiwalu po raz kolejny zostało zaproszonych 13 najlepszych restauracji z Zamościa, które na tę okazję przygotują specjalne menu degustacyjne. Każda z restauracji włączy festiwalowiczów w świat food & wine paring i zaproponuje 2 dania inspirowane smakami wybranej winiarni. Dla gości, którzy zakupią wejściówkę na festiwal, będzie obowiązywać specjalna cena. Za danie główne z kieliszkiem dedykowanego wina trzeba będzie zapłacić zaledwie 45 zł. Ze specjalnego menu będzie można skorzystać przez cały długi weekend - od 11 do 15 sierpnia.

Festiwal dla poszukiwaczy wiedzy, nowych doświadczeń i smaków

“Zamojskie Winogranie” to idealna okazja na zdobycie nowej wiedzy o winie i wymianę doświadczeń. W programie festiwalu przewidziano Wine Class z sommeliarami Centrum Wina. Wszystkich gości, którzy chcą dowiedzieć się, jak wygląda produkcja wina w Polsce, jak założyć winnice, co jest najciekawsze w biznesie winiarskim, zapraszamy do strefy Chill Out w sadzie na Rynku Wielkim, gdzie na małej scenie, będą prezentowane filmy z winnic i przeprowadzane wywiady z winiarzami.

Z tej strefy nikt nie wyjdzie głodny. Marcin Sikora, szef kuchni Hotelu Artis i ambasador marki Winiarnia Zamojska, specjalizujący się w daniach regionalnych, w specjalnym pokazie na żywo, będzie przygotowywał regionalne specjały i wydawał porcje degustacyjne 4 dań inspirowanych smakami win Winiarni Zamojskiej,

Jedna z atrakcji festiwalu, to ciesząca się dużą popularnością gra „Laboratorium Smaku i Zapachu”, podczas której uczestnicy wydarzenia zgadują i łączą w pary zapach owocu z winem.

Na rynku Solnym zaprezentują się topowi producenci potraw i produktów roztoczańskich. W tym miejscu uczestnicy odkryją unikatowe, owocowe słodkości, jak również bardziej wytrawne propozycje. Wśród nich słynne sery zagrodowe, a także piróg biłgorajski. Na strefie będzie można kupić produkty regionalne bezpośrednio od producentów.

Wybór najlepszego wina i wspólne świętowanie

Gran Prix festiwalu przyzna jury sommelierów pod przewodnictwem Wiesława Wysokińskiego. Najlepsze wino zostanie wyłonione w 4 kategoriach: czerwone, różowe, białe oraz musujące. Wybór zwycięzców najpierw nastąpi w 4 kategoriach, a na koniec wybrane zostanie Gran Prix całego Festiwalu, czyli najlepsze wino festiwalowe.

Wszystkie wina biorące udział w konkursie będzie można zakupić w sklepie festiwalowym.

„Zamojskie Winogranie” nie byłoby kompletne bez znakomitej muzyki. W tym roku na festiwalowej scenie wystąpią Zuzanna Jabłońska i Agnieszka Chylińska. Po raz pierwszy festiwal zakończy impreza otwarta dla wszystkich z DJ-em i degustacją produktów bezalkoholowych Cin Cin 0%.

Wstęp na wieczorną część wydarzenia jest bezpłatny. Wejściówka na dzienną część festiwalu kosztuje 20 zł.

Festiwal Win Polskich i Produktów Regionalnych „Zamojskie Winogranie” odbędzie się

12 sierpnia 2022 r. na Rynku Wielkim w Zamościu. Start o godz. 10.00

