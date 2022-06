Zawody w piciu alkoholu zakończone zgonem

Na wniosek prokuratury kluczborski sąd zastosował areszt tymczasowy wobec organizatora "zawodów" w piciu alkoholu. W ich wyniku zmarła 37-letnia kobieta. Jak poinformowała w środę KW Policji w Opolu, "zawody" nagrywali telefonami pozostali uczestnicy.

Zawody w piciu alkoholu

Do zdarzenia doszło 18 czerwca w jednej z miejscowości powiatu kluczborskiego. Grupa mężczyzn w wieku 19-22 lat urządziła w domu 37-letniej kobiety "zawody w piciu alkoholu", które polegały na wypiciu przez gospodynię w bardzo krótkim czasie kilku butelek wina.

W pewnym momencie kobieta straciła przytomność. Uczestnicy spotkania zostawili ją nieprzytomną w domu, nie udzielając jakiejkolwiek pomocy. Kilka godzin później martwą kobietę, leżącą na podłodze, odnalazł jej partner.

Śledztwo w sprawie śmierci

W wyniku śledztwa policjanci zdobyli materiał dowodowy, dzięki któremu zatrzymano sześciu mężczyzn. Dwóm z nich przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W stosunku do jednego z nich sąd zastosował trzymiesięczny areszt.

Pozostała czwórka jest podejrzana o nieudzielenie pomocy oraz narażenie pokrzywdzonej na utratę życia lub zdrowia, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności.