Rząd zdecydował o zniesieniu akcyzy na cydry oraz perry. Data planowanego zniesienia podatku akcyzowego to 1 października.

Jak tłumaczy Jakub Nowak, prezes JNT Group, cydr funkcjonuje pod ogromną presją piwa, które posiada niższą akcyzę i znacznie niższe koszty produkcji. Dodatkowo konkurencyjność piwa wzrasta, ponieważ może ono być reklamowane, a cydr nie, nawet jeśli posiada taką samą zawartość alkoholu.

Niestety, w kategorii piwa dużą grupę stanowią produkty udające cydr, ale nie wykorzystujące surowca, jakim jest jabłko. Należy podkreślić, że nasz kraj jako potentat w produkcji tych owoców musi dbać o zagospodarowanie surowca na rodzimym rynku. W Polsce mamy najwyższy udział soku w cydrze spośród krajów UE - jest to minimum 60%, co gwarantuje wykorzystanie polskiego jabłka.

Zerowa stawka podatku spowoduje, że cydr będzie mógł konkurować z piwem, co jednocześnie zwiększy zapotrzebowanie na rodzime owoce i tym samym będzie wspierać polskich sadowników.

ZP PRW udało się przekonać ustawodawcę, aby dodał cydry aromatyzowane do Ustawy Winiarskiej w 2022 roku, dzięki czemu cydr po wielu latach spadku wrócił na ścieżkę wzrostu.

Warianty smakowe są popularne we wszystkich kategoriach alkoholi, dlatego tak ważnym dla rozwoju cydru było włączenie go do tej kategorii.

Jeżeli dodamy obecnie zerową stawkę akcyzy na cydr, będzie to gwarantować rozwój kategorii w Polsce, o co jako największy w Europie producent jabłek powinniśmy już dawno zadbać.

Jakub Nowak, prezes JNT Group