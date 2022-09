Funkcjonariusze SG z placówki w Tuplicach (Lubuskie) zlikwidowali nielegalną przetwórnię tytoniu. Zabezpieczyli tam tytoń bez oznaczeń polską akcyzą skarbową oraz maszyny do jego krojenia. Do sprawy zatrzymano dwóch mieszkańców Zgorzelca (Dolny Śląsk).

Straż Graniczna zlikwidowała nielegalną przetwórnię tytoniu. / fot. PAP/Sven Hoppe

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak, nielegalny biznes działał w jednej z miejscowości w pow. zgorzeleckim. W zabudowaniach gospodarczych, powstała krajalnia tytoniu.

W poniedziałek (12 września br.), strażnicy graniczni weszli na wytypowaną posesję i zatrzymali tam dwóch mężczyzn w wieku 33 i 47 lat, którzy trudnili się przygotowaniem i dystrybucją nielegalnego towaru.

Straż Graniczna zlikwidowała nielegalną przetwórnię tytoniu

W budynkach gospodarczych i w zaparkowanym na posesji busie funkcjonariusze znaleźli łącznie tonę suszu tytoniowego o wartości blisko pół mln zł. Zabezpieczyli także 17 kg gotowego tytoniu do palenia o wartości 13 tys. zł oraz profesjonalną maszynę do cięcia tytoniu o wartości ok. 40 tys. zł.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze SG ustalili, że zatrzymany tytoń oraz maszyna należą do 33-latka. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, a nadzór nad nim objęła Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu.

"Podejrzanym za popełnione przestępstwo karno-skarbowe grozi wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności" - dodała rzeczniczka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl