Policjanci ze Zduńskiej Woli zlikwidowali nielegalną linię produkcyjną wyrobów tytoniowych działającą w gm. Lutomiersk. Cztery osoby usłyszały zarzuty produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych.

29-07-2021, 10:12

Pod Zduńską Wolą zlikwidowano nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych/fot. shutterstock

Policjanci z referatu zwalczającego przestępczość gospodarczą zduńskowolskiej KPP podejrzewali, że na jednej z posesji w gminie Lutomiersk gromadzony jest tytoń bez polskich znaków akcyzy. Przypuszczenia te potwierdziły się - w trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych nieuchomości ujawnili magazyn nielegalnego tytoniu i linię do jego produkcji.

Zlikwidowano nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych

Zabezpieczono ponad 200 kg tytoniu, 500 kg półproduktu w postaci gotowego do pocięcia suszu tytoniowego oraz urządzenia służące do produkcji wyrobów tytoniowych m.in. maszyny do cięcia oraz wagi. Na miejscu zatrzymano 35-letnią kobietę i 50-letniego mężczyznę, zamieszkałych w gm. Szadek oraz dwóch mężczyzn w wieku 26 i 52 lat, mieszkańców gm. Lutomiersk.

Usłyszeli oni zarzuty produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych, czym spowodowali uszczuplenie podatku akcyzowego i vat na kwotę prawie 500 tys. zł na szkodę skarbu państwa. Za wytwarzanie wyrobów akcyzowych bez wymaganego zezwolenia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna, zaś ich posiadanie bez polskich znaków akcyzy zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 26-latka, funkcjonariusze odnaleźli 8 gramów suszu marihuany. Za posiadanie środków odurzających mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.