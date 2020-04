Zmalał przemyt papierosów i alkoholu do Polski

Wiceminister finansów zaznaczyła, że ograniczenie ruchu granicznego w części przejść granicznych oraz m.in. zamknięcie bazarów i targowisk spowodowało, że przemyt papierosów znacznie się zmniejszył.

"Zamknięcie części przejść granicznych dla ruchu osobowego, w tym dla autokarów na naszej wschodniej granicy oraz ograniczenie działalności tradycyjnych miejsc dystrybucji nielegalnych papierosów, takich jak np. bazary, czy targowiska zmniejszyło aktywność przemytników. W efekcie przemyt papierosów jest znacznie mniejszy" - powiedziała PAP szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Rzeczkowska zaznaczyła, że ruch towarowy na granicach Polski wcale nie zmalał, a w I kwartale br. zarejestrowano więcej samochodów ciężarowych przekraczających granicę. "Obserwujemy tu wzrost, z czym wiąże się również możliwość nielegalnej działalności. KAS cały czas dba o to, by do przemytu nie dochodziło" - dodała.

Rzeczkowska poinformowała, że ostatnio na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej funkcjonariusze KAS wykryli przemyt ponad 1,1 mln szt. papierosów, które były ukryte w transporcie zgłoszonym, jako zupy błyskawiczne.

"Podczas kontroli ciężarówki okazało się, że oprócz 11 ton zup błyskawicznych, w kartonowych pudłach znajduje się też ponad 56 tys. paczek papierosów o rynkowej wartości ok. 800 tys. zł. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Poza tym 16 kwietnia, na przejściu granicznym w Dorohusku, ujawniliśmy 828 paczek papierosów ukrytych w kabinie ukraińskiej ciężarówki. Papierosy miały trafić do Niemiec. W tym przypadku pomogło nam urządzenie RTG do skanowania pojazdów oraz służbowy pies. Z kolei funkcjonariusze KAS oraz Straży Granicznej z Terespola znaleźli 800 paczek papierosów w pociągu towarowym wjeżdżającym z Białorusi. Nielegalny towar ukryty był w osiach od wewnętrznej strony podwozia i owinięty czarną folią" - dodała.

Szefowa KAS oceniła, że choć przemyt tytoniu do Polski w czasie epidemii koronawirusa zmniejszył się, to Krajowa Administracja Skarbowa wciąż działa w tym zakresie, bo cały czas odnotowujemy nielegalną produkcję papierosów w naszym kraju.

" Pojawiają inne kanały dystrybucji nielegalnych papierosów, jak chociażby sprzedaż na posesjach prywatnych, próby obrotu nimi w internecie, a później wysyłania w przesyłkach pocztowych, czy kurierskich. Dlatego KAS monitoruje sprzedaż nielegalnych towarów w sieci - dotyczy to zarówno papierosów jak i alkoholu" - podkreśliła.