Rada Główna to organ powołany do sprawowania nadzoru nad działalnością Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. Jednym z jej zadań jest przygotowanie długoterminowego programu działania organizacji zawartego w kierunkach określanych przez Walne Zgromadzenie oraz kontrola nad ich realizacją.

Członkowie Rady Głównej raz w roku wybierają spomiędzy siebie Przewodniczącego, którego rolą jest reprezentacja tego organu oraz przewodnictwo w prowadzonych pracach. W trakcie ostatniego posiedzenia Rady Głównej, do sprawowania tej funkcji jednogłośnie wybrano Annę Kalinowską, Członka Zarządu i Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji w Firmie Henkell Freixenet Polska. Ta toruńska firma jest częścią międzynarodowej Grupy Henkell Freixenet – światowego lidera w kategorii win musujących. Henkell Freixenet Polska natomiast to lider segmentu „Prosecco” w Polsce.

Dziękuję moim Koleżankom i Kolegom za ten olbrzymi kredyt zaufania – mówi Anna Kalinowska. To spore wyzwanie, zwłaszcza, że rynek wina w Polsce jest – po rynku piwa i wódki – najważniejszą i do tego bardzo prestiżową kategorią alkoholową.

Cele, które stawia przed sobą i organizacją nowa Przewodnicząca Rady Głównej ZP PRW, są bardzo ambitne.

Przede wszystkim zależy mi na doprowadzeniu do otwarcia dla wina jednego z kluczowych w XXI wieku kanałów dystrybucji, jakim jest Internet. Ważne jest także stworzenie równych szans dla polskich i zagranicznych producentów i dystrybutorów wina, co pomimo daleko posuniętej harmonizacji, nadal nie jest standardem i to zarówno w sferze produkcji, jak i znakowania wyrobów winiarskich – mówi Anna Kalinowska. – Niezmiernie istotne są także wszelkie działania zmierzające do zmiany postrzegania konsumpcji wina, nie poprzez pryzmat spożywania alkoholu, ale element kultury w naszym życiu. Będziemy też kontynuować nasze działania na rzecz umocnienia pozycji rodzimych win owocowych i cydrów, w tym zniesienia podatku akcyzowego na cydry – zapowiada Przewodnicząca ZP PRW.