Za przywłaszczenie mienia odpowie 19-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. Mężczyzna znalazł portfel z gotówką przed jednym ze sklepów w Garwolinie. Pieniądze zabrał, a za część gotówki od razu kupił alkohol dla siebie i swoich znajomych.

Data: 06-05-2022, 17:39

Znalazł portfel z 5 tysiącami złotych. Wydał je na alkohol dla siebie i znajomych. fot. shutterstock

Znalazł portfel z 5 tysiącami złotych. Wydał je na alkohol dla siebie i znajomych

Za przywłaszczenie mienia odpowie 19-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. Mężczyzna znalazł portfel z gotówką przed jednym ze sklepów w Garwolinie. Pieniądze zabrał, a portfel zostawił w pobliżu miejsca, w którym go znalazł. Mężczyzna usłyszał już zarzut w garwolińskiej komendzie policji - informuje KPP Garwolin.

Kilka dni temu do garwolińskiej komendy zgłosił się pokrzywdzony, który złożył zawiadomienie o przywłaszczeniu kilku tysięcy złotych, do którego doszło na sklepowym parkingu na terenie Garwolina. Tam 43-letniemu zgłaszającemu portfel wypadł, gdy wsiadał do samochodu. Leżącą przed sklepem zgubę podniósł i zabrał nieznany mężczyzna. W portfelu znajdowało się łącznie 5 tysięcy złotych w różnych walutach. Całe zdarzenie widziała na szczęście inna osoba.

Kupił alkohol za znalezioną gotówkę

Podjęte przez policjantów czynności w tej sprawie doprowadziły do ustalenia tożsamości 19-letniego sprawcy, który przywłaszczył pieniądze, a portfel wyrzucił w pobliżu miejsca, w którym go znalazł. „Szczęśliwy” znalazca, mieszkaniec powiatu garwolińskiego za część gotówki od razu kupił alkohol dla siebie i swoich znajomych. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

19-latkowi policjanci przedstawili zarzut popełnienia przestępstwa, do którego się przyznał. Podejrzany poddał się dobrowolnie karze grzywny oraz zobowiązał się do naprawienia szkody i zapłaty na rzecz pokrzywdzonego równowartości poniesionych strat w wysokości 5 tysięcy złotych. Będzie musiał także ponieść koszty postępowania.

Policja przypomina, że znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi. Jeśli nie jest to możliwe należy zgłosić ten fakt policji albo przekazać do biura rzeczy znalezionych. W powiecie garwolińskim znalezione rzeczy można odnieść do Biura Rzeczy Znalezionych, które prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie, mieszczące się przy ul. Mazowieckiej 26 w Garwolinie.