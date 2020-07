Znamy skład zespołu Męskie Granie Orkiestra 2020! Koncert będzie można oglądać online

Premiera singla promującego żywieckie Męskie Granie to wydarzenie wyczekiwane z niecierpliwością przez wielu fanów polskiej muzyki. W tym roku, ze względu na panującą na świecie epidemię koronawirusa, musieli oni czekać wyjątkowo długo, bo aż do 1 lipca. To właśnie tego dnia poznaliśmy skład zespołu MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2020, który stworzyli: Daria Zawiałow, Król oraz Igo. Artyści wspólnie nagrali tegoroczny hymn trasy – „Świt”. To jednak nie koniec niespodzianek. W prowadzonym przez Katarzynę Nosowską Studiu Ż muzycy zdradzili także, że 8 sierpnia w Żywcu zorganizowany zostanie koncert specjalny Męskiego Grania, który będzie można śledzić online.