Znani aktorzy inwestują w alkoholowy biznes Janusza Palikota

Kontrowersyjne postaci w alkoholowym biznesie. Czy własna marka to jedyny sposób na sukces?

O nawiązaniu współpracy z aktorami znanymi m.in. z filmów Patryka Vegi Janusz Palikot poinformował w mediach społecznościowych

- Z Kasią i Piotrkiem poznaliśmy się przez wspólnych znajomych. Okazało się, że łączy nas pasja do znakomitych, niepospolitych alkoholi. Z Kasią wspólnie kosztowaliśmy ginu ze Szwabii w niebieskim kolorze. Z Piotrem na przykład mazurską nalewkę na pokrzywach, a ostatnio bardzo rzadki alkohol z Ameryki Południowej, który będzie dostępny w Polsce wyłącznie w naszych Alkotekach. Od ponad dwóch lat rozmawialiśmy o produkcji destylatów. Dlatego cieszę się, że Kasia i Piotr postanowili zaangażować się w Alembik Polska. Siła crowdfundingu to nie tylko sposób na zdobycie środków na biznes, ale przede wszystkim ambasadorów projektu - napisał Palikot.

Alembik Polska to mająca wkrótce powstać sieć Alkotek, czyli 10 lokalnych destylarni, gdzie produkowana będzie wódka kraftowa Janusza Palikota, a także inne mocne alkohole. Na miejscu dostępne będą również rzadkie trunki rzemieślnicze oraz wyselekcjonowane jedzenie, a głównym centrum zysku stanie się produkcja i sprzedaż wódki.

Cel zbiórki to ok. 4,2 mln zł. Na razie Palikotowi udało się pozyskać niecały 1 mln zł. Akcje dostępne są w cenie 27 zł za sztukę. Zbiórka potrwa do 18 lipca.