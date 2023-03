Mazurska Manufaktura S.A., producent kraftowych alkoholi mocnych oraz regionalnych i rzemieślniczych piw, przejęła 10 proc. udziałów AleBrowaru. Współpraca obu podmiotów to kolejny etap rynkowej konsolidacji, która jest odpowiedzią segmentów małych i średnich browarów na trudną sytuację na rynku piwa.

Od kilku miesięcy Mazurska Manufaktura S.A. prowadzi rozmowy z lokalnymi producentami, hurtownikami i dystrybutorami w całej Polsce, realizując swój projekt rynkowej konsolidacji. Jak informuje spółka, jest to odpowiedź na trudny rok i niepewną sytuację gospodarczą na rynku piwa, w tym na plagę zamykających się małych oraz dużych zakładów produkcyjnych.

Do grona skonsolidowanych podmiotów dołączył właśnie AleBrowar – jeden z najbardziej znanych browarów rzemieślniczych w Polsce, wymieniany wśród pionierów piwnej, kraftowej rewolucji.

Początkowo firma, która działa na rynku od 2012 roku, warzyła piwa na zasadach kontraktowych, by następnie, w 2017 roku otworzyć swój wymarzony, stacjonarny browar w Lęborku. AleBrowar prowadzi też swoje firmowe lokale we Wrocławiu, w Gdyni oraz w Sopocie. Firma specjalizuje się w produkcji piw górnej fermentacji. Ma na koncie około 200 piw uwarzonych w różnorodnych stylach, a właściciele AleBrowaru określają często samych siebie jako HopHeadów, stawiając w swoich piwach na dużą ilość chmielu.

Skąd pomysł na poszukiwanie zewnętrznego inwestora? Arkadiusz Wenta współzałożyciel AleBrowaru przyznaje, że jest świadomy spiętrzających się wyzwań dla małych producentów piwa.

- Mimo jednego z najgorszych sezonów dla branży piwnej rok 2022 zamknęliśmy w AleBrowarze z rekordowym poziomem produkcji w całej naszej historii, osiągając pułap 8400 hektolitrów. Produkcja i praca nad ciekawymi propozycjami piwnymi to jedno. Receptą na przetrwanie i rozwój w niepewnych czasach jest stabilna sprzedaż i rozbudowa dystrybucji. Stąd też podjęliśmy decyzję o tym, by z wielu zainteresowanych nami inwestorów, postawić właśnie na Mazurską Manufakturę. Spółka ta może podzielić się z nami swoim doświadczeniem w dystrybucji i ma jasny, przemyślany koncept rozwoju oparty na rynkowej konsolidacji. Odpowiada to więc idealnie na nasze aktualne potrzeby – mówi.