ZNP stracił ćwierć miliona złotych na inwestycji... w drogie alkohole

Autor: PAP

Data: 28-07-2022, 12:25

Związek Nauczycielstwa Polskiego przyznał w swoich sprawozdaniach, że stracił prawie 250 tys. zł. Firma, w której produkty ZNP włożył pieniądze, specjalizuje się w kupowaniu whisky w beczkach - poinformował portal wp.pl.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przyznał w swoich sprawozdaniach, że stracił prawie 250 tys. zł na inwestycji w whisky/ fot. Eric Cook on Unsplash

"Miała być świetna inwestycja, wyszła potężna strata" - czytamy w artykule na portalu wp.pl.

Podano w nim, że w dokumencie pod tytułem "Dodatkowe informacje i objaśnienia do zbiorczego Sprawozdania Finansowego ZNP za 2021 r." znajduje się wzmianka o redukcji wartości inwestycji w produkty firmy Stilnovisti do zera. "W najstarszym sprawozdaniu finansowym, do jakiego udało nam się dotrzeć - za 2017 r. - wartość produktów Stilnovisti wynosiła 248,5 tys. zł. A to oznacza stratę" - czytamy.

Nieudana inwestycja ZNP w beczki whisky

Stilnovisti to firma oferująca inwestycje w beczki whisky. Od pewnego czasu oferuje też, na znacznie mniejszą skalę, inwestycje w wino. "Założenie inwestycji w whisky jest dość proste: inwestor decyduje, ile pieniędzy chce na ten cel przeznaczyć, a firma, z której usług decyduje się skorzystać, zakupuje alkohol w beczkach, który na przestrzeni lat powinien zyskać na wartości" - wskazano w tekście.

"Inwestor - w teorii - nie musi się niczym martwić: nie przechowuje samodzielnie alkoholu; odpowiada za to wybrana firma, która albo robi to samodzielnie, albo zleca przechowywanie beczek jeszcze innemu podmiotowi. W wypadku wina jest podobnie - w praktyce istotą jest zarobek, a nie to, by alkohol kiedykolwiek trafił do inwestora. Stilnovisti swoich potencjalnych klientów kusi stwierdzeniem, że lokowane środki są bezpieczne" - czytamy.

Stilnovisti: toczy się postępowanie w sprawie firmy

Jak podano w artykule, od końca 2019 roku wiadomo było, że spółka Stilnovosti ma problemy finansowe. W grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, na wniosek wierzyciela z Konina, dokonał zabezpieczenia majątku Stilnovisti Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Jednocześnie spółka nadal działała. Jeszcze w marcu 2022 r. w zachęcała do inwestowania w whisky, podkreślając, że jest jednym z najbardziej doświadczonych podmiotów na rynku.

"Toczy się postępowanie prokuratorskie w sprawie Stilnovisti, w którym Związek ma status jednego z pokrzywdzonych" - tak skomentowała sprawę na łamach portali rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis.

ZNP ma prawo do inwestycji

Cytowana w artykule radca prawny Malwina Stasiewicz wskazuje, że inwestowanie środków przez ZNP jest legalne. "W obecnej sytuacji gospodarczej, gdy mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem inflacji, samo przechowywanie gotówki na rachunku bankowym powoduje spadek siły nabywczej pieniądza. Tym samym decyzje władz związkowych dotyczące zainwestowania nadwyżki budżetowej w inwestycję, która pozwoliłaby na uniknięcie straty finansowej, należy ocenić jako pozytywną - zauważa.

Jej zdaniem jednak, biorąc pod uwagę charakter poczynionej przez ZNP inwestycji, całemu przedsięwzięciu powinny przyjrzeć się organy kontrolne związku, czyli przede wszystkim Główna Komisja Rewizyjna. Jednocześnie zastrzega, że majątek związku zawodowego powstaje głównie ze składek członkowskich.