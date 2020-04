ZP PPS: podatek od „małpek” to w tej chwili totalny absurd i gwóźdź do trumny dla branży

- Nasza ocena tego podatku jest jednoznaczna i nie zmieniła się – w obecnej sytuacji nałożenie tych opłat byłoby totalnym absurdem, bo jeśli kierujemy szereg środków po to, żeby branże się utrzymały, a jednocześnie próbujemy wbić gwóźdź do trumny dla branży spirytusowej poprzez ten podatek, to mamy dwa przeciwstawne sobie narzędzia - mówi Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

- Mamy już od początku tego roku podwyższony podatek akcyzowy i może on powinien być inaczej dystrybuowany, a poza tym ta opłata uderza tylko w jeden segment – w segment małych pojemności alkoholi i to tylko w branży spirutusowej, zaś nie obejmuje branży piwnej - dodaje.

- Jedna trzecia sprzedaży w branży spirytusowej to sprzedaż w małych formatach opakowań, a branża spirytusowa z kolei to około 1/3 całego rynku alkoholowego w Polsce, czyli próbujemy rozwiązać problem zdrowotny (przeciwdziałania alkoholizmowi) uderzając tylko w 1/9 rynku. A zatem nie rozwiązujemy problemu, a tylko powodujemy, że problemy wzrosną – podkreśla Witold Włodarczyk.

- Wróćmy do tego jak pandemia się zakończy. Jeśli ma być taka opłata i zgodna z prawem europejskim – a mamy co do tego wątpliwości – to powinna być nałożona na cały rynek alkoholowy – mówi również prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Na razie kwestia podatku cukrowego i podatku od alkoholi w małych formatach została wstrzymana - w czwartek Sejm miał głosować nad uchwałą Senatu odrzucającą ustawę przewidującą wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych cukrowej oraz alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml tzw. małpek. Jednak po wznowieniu obrad w czwartek, marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że Sejm nie będzie głosował na obecnym posiedzeniu tej uchwały.

Witold Włodarczyk podkreśla też, że przed branżą spirytusową - zarówno teraz w obliczu pandemii koronawirusa jak i po jej zakończeniu - widać ogromne wyzwania m.in. znajdująca się obecnie w hibernacji branża HoReCa, utrudniona sprzedaż w sklepach, a także nałożone i planowane podatki oraz widmo suszy. Branża spirytusowa ostrzega też, że jej kłopoty spowodują ograniczenia we wpływach do budżetu.