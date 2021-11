ZPPP Browary Polskie: spada spożycie piwa w Polsce

Piwo jest drugą kategorią w HoReCa po jedzeniu, także zamknięcie tego sektora przełożyło się negatywnie na spożycia piwa w Polsce – powiedział Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie.

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie, w trakcie debaty alkoholowej na FRSiH ocenił rynek piwa w Polsce. / fot. PTWP

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie, w trakcie debaty alkoholowej na FRSiH opowiedział o obecnej sytuacji na rynku piwa.

– Mamy trzeci z rzędu rok spadkowy, jeśli chodzi o spożycie piwa w Polsce. W tym roku od stycznia do września jest to spadek o 4 proc. Także pandemia wpłynęła negatywnie na rynek piwa. Niestety piwo ze wszystkich alkoholi było dotknięte brakiem konsumpcji zbiorowych, brakiem różnych wydarzeń, festiwali, masowej turystki. Piwo stało się ofiarą braku spotkań towarzyskich. Piwo jest drugą kategorią w HoReCa po jedzeniu, także zamknięcie tego sektora przełożyło się negatywnie na spożycia piwa w Polsce – ocenił.

– Od kilku lat obserwujmy trendy, których pandemia nie zakłóciła. Traci lager, w szczególności piwa mocne. Polacy piją mniej piwa, ale lepszej jakości. Rosną piwa premium i ultra premium. Zyskują również piwa smakowe i inne piwne specjalności – dodał.

Innowacje w sektorze piwnym

Bartłomiej Morzycki ocenił eksperymenty piwne ze strony browarów.

– Jest pewna świadoma grupa konsumentów piwa, która poszukuje nowych smaków i przenosi doświadczenia innych krajów piwnych na polski rynek. Rzeczywiście, jeśli chodzi o rynek piwa w Polsce, to te innowacje piwne są głównie dziełem tych najmniejszych producentów. W Polsce mamy znacznie powyżej 300 browarów, z czego większość to rzemieślnicze zwane również kraftowymi. One są niezwykle innowacyjne i kreatywne, jeśli chodzi o dostarczanie na rynek piwnych nowości. Szacuje się, że rocznie mamy ok. 200 premier piw w Polsce, część z nich to krótkie serie, które sprzedają się i nie są powtarzane, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Duże browary również podążają w tym kierunku i wypuszczają nowe piwa w nowych stylach i smakach – wyjaśnił.

– Najszybciej na rynku rozwijają się piwa bezalkoholowe, w tym smakowe jak Radlery 0.0. Ta dynamika ostatnio trochę osłabła, niemniej mówimy o rynku, który przekroczył miliard złotych. I prognozujemy, że ten sektor będzie się dalej rozwijać, pomimo opłaty cukrowej, która objęła ten segment. Spodziewamy się również dalej rozwoju piwnych specjalności i piw smakowych. I będzie się rozwijać trend piw o zmniejszonej zawartości alkoholu – dodał.

Sprzedaż piwa w zdigitalizowanym świecie

Jak stwierdził Bartłomiej Morzycki, możliwość sprzedaży alkoholu w sieci bardzo pomogłaby małym browarom.

– Brak uregulowania tej kwestii jest szczególnie dotkliwy dla mniejszych producentów. Im ktoś ma mniej wyszukany, regionalny produkt, to nie jest w stanie pokryć dystrybucji w całym kraju. Dla takiego podmiotu jak browary regionalne i rzemieślnicze sprzedaż e-commerce byłaby ratunkiem. A pandemia unaoczniła wszystkim, jak ważny byłby to kanał w okresie lockdownów – stwierdził.

