Żubrówka jedną z trzech najlepszych wódek na świecie

Żubrówka trafiła do elitarnego grona wódek, których sprzedaż osiągnęła przynajmniej 10 milionów 9-litrowych skrzynek. W 2020 roku w Polsce i na rynkach eksportowych sprzedało się łącznie 90 milionów litrów Żubrówki, czyli o ponad 3% więcej niż w roku 2019.

Żubrówka jest najwyżej notowaną polską marką w rankingu IMPACT. W czołowej dziesiątce znalazła się również inna marka z Polski – Soplica – z łączną sprzedażą 4,3 miliona 9-litrowych skrzynek (2,4% wzrostu w porównaniu do sprzedaży w roku 2019).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ogółem, wśród 100 największych marek alkoholi na świecie znajdujących się w zestawieniu IMPACT, najwięcej przedstawicieli ma whisky (32); wódki są drugą najliczniej reprezentowaną kategorią (25 marek), a w czołówce znalazły się też rumy i brandy oraz gin. Część marek to lokalne napoje spirytusowe, nienależące do żadnej z tych kategorii, wśród których znajdują się m. in. koreańskie soju czy brazylijska cachaça.

CEDC podaje, że najlepiej sprzedającym się mocnym alkoholem na świecie jest Jinro – marka soju, czyli koreańskiego napoju alkoholowego o mocy 20-45%, destylowanego na bazie ryżu, ziemniaków, pszenicy, jęczmienia, batatów lub tapioki. Sprzedaż niezwykle popularnego w krajach Dalekiego Wschodu Jinro osiągnęła w ubiegłym roku 495 milionów litrów.

CEDC jest czołowym producentem wódki na świecie oraz największą w Europie środkowej i wschodniej zintegrowaną firmą z branży napojów alkoholowych. Firma produkuje i sprzedaje znane marki z segmentu wódek, jak m. in.: Żubrówka, Bols, Soplica, Absolwent, Żytniówka oraz wiele innych, eksportowanych do ponad 50 krajów świata.

CEDC jest także wiodącym importerem napojów alkoholowych w Polsce, Rosji i Węgrzech. W Polsce CEDC oferuje najbardziej znane marki alkoholi na świecie, jak np.: Carlo Rossi, Grant’s, Jägermeister, Gancia, Metaxa, Remy Martin, Campari czy Aperol.