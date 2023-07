Marka wódki Żubrówka będąca częścią Grupy Maspex, odnosi triumf, zajmując prestiżowe trzecie miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się wódek na świecie. Informacja ta została opublikowana przez ceniony magazyn branżowy "The Spirits Business".

Żubrówka na podium najlepiej sprzedających się wódek na świecie

Blisko 10 milionów litrów wódki

W 2022 roku Żubrówka osiągnęła imponujący wynik sprzedaży na poziomie 94,5 miliona litrów wódki, obejmujący zarówno rynek krajowy, jak i międzynarodowy. To wynik, który potwierdza popularność marki zarówno wśród wyrafinowanych koneserów, jak i szerokiego grona konsumentów.

Międzynarodowy sukces Żubrówki to efekt strategii ekspansji i skutecznej penetracji nowych obszarów rynkowych. Marka zdobyła uznanie i dotarła do konsumentów w wielu krajach, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży oraz umocnienia jej pozycji w branży alkoholowej na światowym rynku.

Wódka z Białowieży

Żubrówka to jednak nie tylko znana wódka, ale również symbol polskiej doskonałości i tradycji. Ten wyjątkowy trunek z 600-letnią historią wywodzi się z okolic terenów Białowieży, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Żubrówka jest najwyżej notowaną polską marką w rankingu The Spirits Business. W czołowej dziesiątce znalazła się również inna marka należąca do Grupy Maspex - Soplica, z łączną sprzedażą 4,1 miliona skrzynek o pojemności 9 litrów. Żubrówka zajmuje zaszczytne trzecie miejsce, ustępując jedynie takim markom jak Smirnoff i Absolut.

Informacje opublikowane przez "The Spirits Business" nie tylko potwierdzają sukces Żubrówki, ale również świadczą o jej stabilnej obecności wśród światowych liderów branży alkoholowej.

Marka od lat konsekwentnie buduje swoją wartość, tworząc produkty, które nie tylko zadowalają, ale przekraczają oczekiwania konsumentów na całym świecie. Jest to odzwierciedlone w rankingach, gdzie niezmiennie zajmuje czołowe pozycje, potwierdzając swoją niezaprzeczalną wartość i wpływ.

