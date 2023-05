Żywiec promuje tegoroczne nowości w spotach emitowanych od 1 maja.





Żywiec startuje z nowymi spotami. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Żywiec z butelkami zwrotnymi

Żywiec w swojej najnowszej komunikacji prezentuje bezalkoholowe piwa smakowe: Żywiec Lemonż z nutą Cola 0,0%, Żywiec Grejpfruż z nutą Acai 0,0% i Żywiec Tropikaż z nutą Imbiru 0,0%. Marka podkreśla także zalety butelek zwrotnych, których wprowadzenie stanowi ważny krok w realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Żywiec – butelka zwrotna to opakowanie, które może wielokrotnie krążyć w obiegu, co przekłada się na realny wpływ na ograniczenie ilości śmieci oraz emisji CO2 do atmosfery.

Kto zrealizował kampanię?

Za kreację oraz komunikację ATL odpowiada 2012 Agency, a za działania digital i w mediach społecznościowych – agencja Feeders. Działania BTL koordynuje agencja Artegence. Kampanie dla Żywca planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Działania PR prowadzi agencja HOPE. Spoty wyprodukował dom produkcyjny Opus Film, a wyreżyserował Tadeusz Śliwa. Postprodukcją obrazu zajęło się studio Heaven Post, udźwiękowieniem studio Głośno.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl