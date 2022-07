Zachowania żywieniowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Nowym Sączu podczas pandemii Covid-19



Autor: ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2021, 28, 4 (129), Marek Zborowski, Anna Mikulec

Data: 29-06-2022, 09:02

Światowa Organizacja Zdrowa (WHO) ogłosiła 11 marca 2020 r. stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus), który zmusił wiele krajów, w tym Polskę, do wprowadzenia rygorystycznych przepisów sanitarnych, m.in. izolacji czy zachowywania dystansu społecznego zapobiegającego rozprzestrzenianiu się choroby [3]. Izolacja, mająca ograniczać transmisję wirusa, może jednak przyczyniać się w perspektywie długoterminowej do niekorzystnych zachowań żywieniowych i społecznych. Podstawową przesłanką izolacji jest konieczność przebywania w warunkach domowych, co wiąże się z prowadzeniem edukacji i działalności zawodowej internetowo na odległość. Tym samym zmniejsza się aktywność fizyczna populacji i może to wpływać na zwiększenie masy ciała przy niezmienionej podaży energii.

olejnym istotnym czynnikiem ryzyka związanego ze zwiększaniem masy ciała podczas izolacji jest nadmierne gromadzenie zapasów żywnościowych oraz brak racjonalnego gospodarowania nimi. Podczas pandemii obserwuje się zwiększenie udziału w diecie żywności wygodnej oraz charakteryzującej się wysokim stopniem przetworzenia. Konsekwencją wyżej wymienionych czynników może być rozwój chorób przewlekłych związanych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej oraz układu sercowo-naczyniowego [1, 5, 7, 8].

Właściwie zbilansowana dieta, uwzględniająca aktualne rekomendacje żywieniowe krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się problematyką żywienia, stanowi integralną część osobistej strategii zarządzania ryzykiem podczas pandemii COVID-19 [16]. Odżywienie organizmu wpływa na kliniczny przebieg choroby.

Jak podają Mattioli i wsp. [15], przeciwutleniacze oraz witaminy zawarte w żywności wykazują działanie ochronne przed infekcjami oraz stanami zapalnymi, co związane jest bezpośrednio ze zmniejszoną produkcją cytokin prozapalnych oraz białka C reaktywnego. Z kolei mała aktywność fizyczna lub jej brak może dodatkowo powodować zmniejszenie odporności na stres. Powszechnie wiadomo, że umiarkowana i regularna aktywność fizyczna wywiera korzystny wpływ zarówno na stan fizyczny, jak i psychiczny człowieka [2, 11].

Przewlekłe oddziaływanie stresu wpływa bezpośrednio na stan zdrowia oraz wydzielanie kortyzolu, zwanego „hormonem stresu”, odpowiedzialnego za zwiększanie głodu, a w konsekwencji ilości konsumowanej żywności. W badaniach populacyjnych wykazano, że stres związany jest bezpośrednio ze wzrostem, jak i zmniejszeniem ilości przyjmowanej żywności oraz jej rodzajem [12, 17]. Otyłość od wielu lat jest uznawana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę i jest wpisana do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) pod numerem E66. Stanowi ona poważny problem cywilizacyjny, szczególnie w aspekcie obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Celem pracy było określenie wpływu izolacji społecznej wynikającej z pandemii COVID-19 na zachowania żywieniowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Materiał i metody badań

Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji składający się z pytań otwartych i pytań wyboru. Ankieta została przeprowadzona online za

pośrednictwem internetowej platformy ankiet Google Forms, a link do ankiety został

udostępniony studentom PWSZ w Nowym Sączu za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu. Badania przeprowadzono w okresie od 10 czerwca do 10 lipca 2021 r. na reprezentatywnej grupie 531 studentów studiów I i II stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Do dalszych badań zakwalifikowano 526 poprawnie wypełnionych ankiet, co stanowiło 99 % zebranych kwestionariuszy. Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyły zagadnień związanych z zachowaniami żywieniowymi, regularnością spożywania posiłków, częstością spożycia określonych grup produktów, częstotliwością i jakością spożywanych posiłków, stosowaniem suplementacji diety witaminą D.

Pierwszą część kwestionariusza stanowiła metryczka dotycząca m.in. danych społeczno-demograficznych badanych studentów. Zawierała pytania odnoszące się do: wieku, płci, miejsca zamieszkania, masy ciała i wzrostu (dane potrzebne do obliczenia wskaźnika masy ciała BMI), samooceny stanu zdrowia, zachorowania na COVID-19.

Wszystkie pytania w części ankiety dotyczącej zachowań żywieniowych studentów

skonstruowane były w taki sposób, aby respondenci mogli wskazać jedynie zaproponowane warianty odpowiedzi. Wartości wskaźnika masy ciała (ang. body mass index, BMI) przedstawiono osobno dla każdej z płci. Istotność różnic między częstościami występowania poszczególnych wariantów odpowiedzi w każdej z grup płci oceniono testem U Manna-Whitneya (p < 0,05).

Wyniki i dyskusja

Wśród respondentów przeważali studenci studiów stacjonarnych I stopnia, mieszkający na wsi. Kobiety stanowiły 74 % badanej populacji, ich średnia wieku to 23,4 roku, a mężczyźni – 26 % o średniej wieku 23,9 roku (tab. 1). Własny stan zdrowia 98,71 % kobiet oraz 97,10 % mężczyzn oceniło jako dobry (tab. 2). Zdrowie, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego oraz społecznego.

Co istotne, zdrowia nie należy rozpatrywać tylko w kategorii braku jednostek chorobowych, ale jako wielopłaszczyznowe pojęcie o złożonym charakterze [9]

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zachorowania na COVID-19 przez badanych respondentów przebycie choroby zadeklarowało 20,9 % kobiet i 20,1 % mężczyzn. Większość ankietowanych doświadczyła utraty węchu i smaku (63,8 % kobiet i 44,4 % mężczyzn) w czasie choroby (tab. 2). Według Zawilskiej i wsp. [21] szacuje się, że u ok. 30 % pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19, występują zaburzenia neurologiczne mogące prowadzić do długotrwałych uszkodzeń w obrębie układu nerwowego.

Objawy neurologiczne mogą być związane z bezpośrednim neurotoksycznym działaniem wirusa bądź wynikać z powikłań COVID-19. Wymienieni autorzy wskazują, że w grupie objawów neurologicznych pochodzenia obwodowego wyróżnia się zaburzenia w odczuwaniu bodźców zapachowych (dysosmię – osłabienie węchu, anosmię – całkowitą utratę węchu) oraz zaburzenia w odczuwaniu bodźców smakowych (dysgeusię – upośledzenie zdolności do odczuwania smaku, ageusię – całkowity brak odczuwania smaku).

Zaburzenia związane z odczuwaniem bodźców smakowo-zapachowych mogły przyczyniać się do zmiany częstotliwości spożywania posiłków, których obecność jest szczególnie istotna w przypadku rekonwalescencji. W badaniach własnych 52,5 % kobiet i 66,7 % mężczyzn w czasie choroby nie obserwowało zmian częstotliwości spożywania posiłków. Z kolei 35 % kobiet i niemal 26 % mężczyzn obserwowało w tym czasie zmniejszenie liczby spożywanych posiłków, a zaledwie 12,5 % kobiet i 7,4 % mężczyzn – zwiększenie tej liczby (tab. 2).

Brak zmiany częstotliwości spożywania posiłków może być związany z utrwalonymi nawykami żywieniowymi oraz świadomością studentów dotyczącą wpływu odżywiana na zachowanie zdrowia. Innym czynnikiem potwierdzającym brak zmian częstotliwości spożywania posiłków mogą być dane epidemiologiczne wskazujące na szerokie spektrum objawów klinicznych COVID-19.

Zdaniem Zawilskiej i wsp. [21] u ok. 72 % osób zakażonych SARS-CoV-2 choroba przebiega bezobjawowo lub skąpo objawowo, u 8 % – łagodnie, natomiast u ok. 14 % pacjentów występują nasilone objawy wymagające hospitalizacji. Bezobjawowy przebieg choroby mógł również nie wpływać istotnie na utrwalone wcześniej nawyki żywieniowe.

Po przeanalizowaniu masy ciała przed rozpoczęciem pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i po ponad roku jej trwania wykazano brak istotnych zmian średniej masy ciała zarówno kobiet (odpowiednio: 60,8 i 61,5 kg), jak i mężczyzn (odpowiednio: 81,5 i 82,8 kg) – tab. 3. Yau i Potenza [19] podkreślają, że spożywanie pokarmów jest nieodzownym elementem codziennej egzystencji, zaś równowaga pomiędzy dostarczaną energią a jej wydatkowaniem ma kluczowe znaczenia dla zachowania zdrowia. Nagły stres związany z chorobą lub izolacją może być czynnikiem potęgującym zmiany wzorców żywieniowych, które w konsekwencji mogą stanowić podłoże do zaburzeń żywieniowych oraz rozwoju chorób metabolicznych.

Brak istotnej zmiany masy ciała po prawie półtora roku trwania pandemii można tłumaczyć strukturą demograficzną, a także miejscem zamieszkania ankietowanych. W badanej grupie dominowały młode kobiety, które przywiązują dużą wagę do swego wyglądu i kontrolują masę ciała. Wśród respondentów dominowały osoby mieszkające na wsi, dla których czas izolacji społecznej z pewnością okazał się mniej dotkliwy. Mieszkanie w mieście wiąże się z ograniczeniami, jak: mała liczba miejsc do spacerów, biegania lub jazdy rekreacyjnej na rowerze czy zmniejszony kontakt z przyrodą. Dodatkowo czasowe restrykcje dotyczyły zamknięcia siłowni, klubów fitness, obiektów sportowych, zakazu wyjścia do parków, a nawet lasów, co dla mieszkańców miast było dotkliwą uciążliwością.

Pod względem wskaźnika masy ciała BMI zarówno kobiet, jak i mężczyzn nie zaobserwowano istotnych różnic między średnimi wartościami tego wskaźnika przed pandemią i w trakcie jej trwania. Wśród kobiet największą grupę stanowiły osoby z prawidłową masą ciała (72 %), a osób z niedowagą i nadwagą było po 12 %. W grupie mężczyzn także dominowały osoby o prawidłowej masie ciała (57 %), a z nadwagą i otyłością I stopnia było odpowiednio: 30 i 7 % (tab. 3).

Uzyskane wyniki są zbliżone do rezultatów Sidor i Rzymskiego [16] otrzymanych na podstawie badań prowadzonych w grupie młodych osób (średnia wieku 27,7), w której większość stanowiły kobiety (95,1 %). Autorzy zaobserwowali, że blisko 40 % badanych nie odnotowało zmiany masy ciała w czasie izolacji wywołanej pandemią COVID-19, natomiast w badanej grupie (n = 1097) prawidłową masą ciała charakteryzowało się 63,7 % ankietowanych, niedowagą – 7,9 %, a nadwagą i otyłością – odpowiednio: 19,8 i 8,6 %.

Wpływ pandemii na zachowania żywieniowe zaobserwowało u siebie 45 % kobiet i 36 % mężczyzn. Zmiany dotyczyły przede wszystkim liczby spożywanych posiłków, nie obserwowano natomiast istotnych zmian w zachowaniach żywieniowych (tab.

4). Również Błaszczyk-Bębenek i wsp. [4] w badaniach dotyczących samooceny

zmian w diecie ankietowanych (n = 319) podczas izolacji wykazali, że większość badanej grupy nie wprowadziła żadnych zmian w nawykach żywieniowych. Przed pandemią 79 % kobiet spożywało 4 i 3 posiłki dziennie, a zaledwie 15 % – 5 lub więcej posiłków.

Wśród mężczyzn również najwięcej osób zadeklarowało spożywanie 3 i 4 posiłków dziennie (80 %). W trakcie pandemii grupa kobiet spożywająca 5 i więcej posiłków dziennie wzrosła natomiast o 11 p.p.

W przypadku mężczyzn grupa spożywająca 5 lub więcej posiłków wzrosła o 5 p.p., czyli dwukrotnie mniej (tab. 4). W trakcie trwania pandemii wśród mężczyzn zaobserwowano mniejszą liczbę osób spożywających 3 posiłki (zmniejszenie o 12 p.p.) oraz większą (o 9 p.p.) – deklarującą spożywanie dwóch posiłków dziennie. Dodatkowo 69 % kobiet i 57 % mężczyzn obserwowało u siebie wpływ pracy czy nauki zdalnej na regularność i częstotliwość przyjmowania posiłków (tab. 4). Podobną tendencję, polegającą na większej liczbie przyjmowanych posiłków w czasie kwarantanny, zaobserwowali Sidor i Rzymski [16].

Zdaniem tych autorów okres izolacji w warunkach domowych, zwłaszcza dla osób

z nadwagą lub otyłością, które mają silną tendencję do przejadania się lub spożywania obfitych posiłków szczególnie w godzinach wieczornych, stwarza ryzyko dodatkowego wzrostu masy ciała. Yoshida i wsp. [20] uważają, że spożywanie posiłków późno w nocy jest postrzegane jako niekorzystny wzorzec żywieniowy, gdyż wykazano związek między jedzeniem późnym wieczorem a rozwojem zespołu metabolicznego potęgującego rozwój licznych jednostek chorobowych, w tym cukrzycy typu 2.

Zgodnie z zaleceniami Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii

Nauk [18] podczas pandemii COVID-19 kluczową strategią żywieniową wspierania

organizmu i funkcji układu odpornościowego powinna być właściwie zbilansowana

dieta oraz właściwe nawodnienie organizmu. Kolejnym analizowanym czynnikiem

badań własnych dotyczących zachowań żywieniowych podczas pandemii COVID-19

było zatem określenie spożycia wody przed izolacją i w trakcie jej trwania. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic między spożyciem wody przed pandemią i podczas niej u 49 % kobiet i 55 % mężczyzn.

Wzrost nawodnienia zaobserwowano u 32 % ankietowanych kobiet i mężczyzn, natomiast zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów deklarowało 8 % kobiet i 4 % mężczyzn (tab. 4).

Wśród czynników wpływających na zachowania żywieniowe podczas pandemii studenci najczęściej wymieniali mniejszą częstotliwość przemieszczania się, naukę i pracę zdalną, stres, a także ograniczenie kontaktów z rodziną i bliskimi (rys. 1)

Cheval i wsp. [6] oraz Mattioli i wsp. [14] wskazują, że liczne ograniczenia wynikające z konieczności zmniejszenia transmisji wirusa nie pozostały obojętne w aspekcie długotrwałych skutków społecznych, w tym w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego.

Izolacja znacząco ograniczyła możliwości uprawiania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a zwiększony stres, który jest prawdopodobny podczas globalnej pandemii, może mieć poważny wpływ na nawyki związane ze stylem życia społeczeństwa. Wymienieni autorzy twierdzą, że nadmiar obowiązków, stres i niepokój powodują często zwiększone spożycie alkoholu i słodkich przekąsek, a brak

równowagi energetycznej może prowadzić do rozwoju chorób dietozależnych.

Respondenci deklarowali, że nie obserwowali zmian ilości spożycia większości produktów spożywczych. Wskazywali jedynie na wzrost spożycia słonych i słodkich przekąsek oraz kawy, a nieznaczne zmniejszenie – mięsa i wędlin oraz nasion roślin strączkowych (rys. 2). Zjawisko związane ze wzrostem konsumpcji przekąsek oraz płynów (w tym kawy) obserwowali wcześniej Błaszczyk-Bębenek i wsp. [4]. Co istotne, wzrost ilości spożywanych przekąsek nie wpływał na zwiększenie masy ciała.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zostali zapytani także o suplementację diety witaminą D w czasie pandemii. Mimo że przez lata witamina D była uważana za składnik żywności odgrywający ważną rolę w metabolizmie tkanki kostnej, obecnie postrzega się ją w kategorii witaminy odgrywającej ważną rolę regulacyjną w różnych układach fizjologicznych i szlakach metabolicznych organizmu człowieka, w tym w układzie odpornościowym.

W badaniach epidemiologicznych wykazano, że niski poziom witaminy D w osoczu może zwiększać częstość występowania lub nasilenie wirusowych infekcji dróg oddechowych u ludzi, co wskazuje na ważną rolę tej witaminy w zapobieganiu lub leczeniu chorób wirusowych [10, 13]. Większość respondentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nie suplementowała diety witaminą D, a pandemia w niewielkim stopniu wpłynęła na jej przyjmowanie przez studentów. Tylko 11 % kobiet i 5 % mężczyzn zadeklarowało, że pandemia przyczyniła się do wzrostu takiej suplementacji (tab. 5)

Wnioski

Wśród 52,5 % kobiet oraz 66,7 % mężczyzn, którzy chorowali na COVID-19, nie obserwowano zmian częstotliwości spożywania posiłków. Zmniejszenie liczby posiłków w czasie choroby deklarowało 35,0 % kobiet i 25,9 % mężczyzn, a zwiększenie tej liczby – zaledwie 12,5 % kobiet oraz 7,4 % mężczyzn. W badanej grupie, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, nie obserwowano istotnych zmian średniej masy ciała oraz wartości wskaźnika BMI w trakcie trwania pandemii w porównaniu z okresem przed jej wystąpieniem. Podczas pandemii obserwowano istotną zmianę zachowań żywieniowych pod względem liczby spożywanych posiłków. Liczba kobiet spożywająca 5 i więcej posiłków dziennie wzrosła o 11 p.p., a mężczyzn – o 5 p.p. W trakcie trwania pandemii obserwowano wzrost o 9 p.p. liczby mężczyzn deklarujących spożywanie dwóch posiłków dziennie. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na zachowania żywieniowe podczas pandemii COVID-19 były nauka zdalna i praca zdalna, mniejsza częstotliwość przemieszczania się, stres oraz ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Stwierdzono, że 60 % kobiet i 66 % mężczyzn nie suplementowało diety witaminą D, a zaledwie 11 % kobiet i 5 % mężczyzn zadeklarowało, że pandemia przyczyniła się do wzrostu tej suplementacji. W związku z tym należałoby podjąć działania promujące suplementację diety witaminą D wśród studentów PWSZ w Nowym Sączu, z uwagi na rolę, jaką odgrywa ona w metabolizmie człowieka.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego Nr PB.501-2/2021 finansowa- nego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

Literatura:

Artykuł pochodzi z czasopisma ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2021, 28, 4 (129)