Czego nie wolno jeść w czasie postu? Katolików obowiązują trzy jego rodzaje

Autor: Witold Stech

Data: 21-02-2023, 15:27

Za nami karnawał, rozpoczął się trwający 40 dni Wielki Post, czyli czas przygotowań do Wielkanocy 2023. Co można jeść w czasie postu i do jakich reguł się stosować?

Co można jeść w czasie postu? | fot. Shutterstock